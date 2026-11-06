Se confirmó la lista de Forlán para los amistosos con Argentina y República Dominicana

Entre los convocados están los goleros Diego Jaume e Ignacio de Arruabarrena, y el delantero Bruno Damiani, también vuelven Nicolás de la Cruz y Agustín Canobbio.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer este viernes los 28 futbolistas convocados por Diego Forlán, entrenador interino de la selección mayor, para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre. El equipo celeste se enfrentará a Argentina en La Bombonera el viernes 13 de noviembre a las 20.00 y a República Dominicana el martes 17 en el Campus Municipal de Maldonado.

En el registro contable de la AUF, el único debutante absoluto es el chiquilín Sebastián Jaume, golero de Albion. Pero en el fuero íntimo –allí donde ponerse la celeste implica competir en igualdad de condiciones con los consolidados– la nómina abre la cancha para otros dos. Bruno Damiani, de trayectoria singular desde las canchas de la Liga Universitaria hasta el césped norteamericano tras sus pasos por Nacional y Boston River, ya supo vestir una camiseta nacional “local” en amistosos oficiales que la FIFA contabilizó sin distinguir del ciclo de Marcelo Bielsa. El otro es Ignacio de Arruabarrena, golero con formación en Wanderers que lleva años sosteniendo el arco del Arouca portugués y cuyo último recuerdo con la selección se remonta al Preolímpico de Colombia 2020. De Arruabarrena y Jaume también habían estado en la anterior reserva, aunque finalmente no integraron la nómina para los partidos con Japón, Corea del Sur e India.

Entre los regresos más relevantes se destacan los de Nicolás de la Cruz (Flamengo) y Agustín Canobbio (Fluminense), ausentes en la gira por Japón, Corea del Sur e India. A ellos se suma el reingreso de Federico Valverde, cuya presencia en la ventana anterior se había truncado en Madrid por una lesión que lo dejó al margen a último momento.

La nómina de convocados

Goleros

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Ignacio de Arruabarrena (Arouca)

Sebastián Jaume (Albion)

Santiago Mele (Independiente de Avellaneda)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Sebastián Cáceres (Celta de Vigo)

Ronald Araújo (Liverpool)

José María Giménez (RC Deportivo)

Mathías Olivera (Napoli)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Nicolás de la Cruz (Flamengo)

Federico Valverde (Real Madrid)

Rodrigo Zalazar (Sporting Lisboa)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa)

Delanteros

Martín Satriano (Getafe)

Bruno Damiani (Philadelphia Union)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Federico Viñas (Toluca)

Darwin Núñez (Diriyah Club)

Entre los nombres que figuraban en la lista de reserva pero quedaron al margen sobresalen las bajas por lesión de Nahitan Nández y Brian Rodríguez. A ellos se suma la ausencia de Miguel Merentiel, una exclusión lógica ante la inminencia de la final de la Copa Sudamericana que Boca Juniors disputará frente a Atlético Mineiro.

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