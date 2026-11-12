La rambla vuelve a ser pista este sábado, a las 19.00, cuando por la rambla de Montevideo se corra la 31ª edición de la San Felipe y Santiago. La carrera, que ostenta el nombre completo de la ciudad, largará desde la plaza Virgilio, en Punta Gorda, y recorrerá la senda sur de la rambla con el río a un costado y la tarde cayendo, hasta la llegada, en la rambla y Bulevar Artigas. Corredores de élite, aficionados, atletas en silla de ruedas y con discapacidad visual compartirán la misma largada y la misma postal capitalina.

La edición pasada dejó tiempos para recordar. Cristhian Zamora se quedó con la carrera masculina con un registro de 29:14, mientras que Mariana Borelli dominó la femenina en 36:32. En silla de ruedas los ganadores fueron Eduardo Dutra y Lucía Montenegro, y en discapacidad visual se impusieron Daniel Davrieaux y Laura Paipo.

Para tener una jornada sin complicaciones conviene estudiar los cortes de calles. El acceso a la largada es por Ciudad de Guayaquil; Rambla República de México, entre Coimbra y Ciudad de Guayaquil, permanece cortada desde el viernes a las 8.00 para armar la zona de partida; los vecinos pueden pasar con su vehículo, salvo entre las 18.00 y las 19.30 del sábado.

Ese mismo día, desde temprano, se corta la senda sur de Rambla Presidente Wilson entre Sarmiento y Errazquin, aunque el Teatro de Verano y los clubes de pesca siguen accesibles por Sarmiento. A las 14.00 se suma el tramo hacia el este hasta Juan María Pérez, y a las 15.00 se cierra el resto del circuito y la senda norte entre Tabaré y Juan María Sosa, con desvío por Tabaré hacia Bulevar Artigas. Justo antes de la largada, a las 18.30, también se cierra la senda hacia el oeste en la zona de partida, hasta que los últimos corredores pasen por Rimac, cerca de las 19.30.

Además, entre las 7.00 y las 22.00 no se podrá estacionar sobre el circuito ni en sus alrededores inmediatos, y los autos que queden serán trasladados a lugares cercanos. Por eso, la recomendación es evitar la rambla desde las 15.00 y moverse por Avenida Italia, o directamente dejar el auto en casa.

Quienes viajen en ómnibus deben saber que, desde las 15.00, la terminal Kibón funcionará de forma provisoria en la senda norte de la rambla, entre 26 de Marzo y Luis Alberto de Herrera. Las líneas que vienen desde Pocitos llegarán por Benito Blanco y 26 de Marzo, mientras que las 181, 185 y 186 harán Herrera y Antonio Costa antes de retomar la rambla. La 104 hacia Carrasco se desvía desde las 8.00 por Herrera, Rivera, Arrascaeta y Verdi, y el DE1 también modifica su recorrido durante buena parte del día por Rivera y Arocena.