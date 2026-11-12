La Supercopa será el primer partido oficial, el 24 de enero, y habrá un Torneo Inicial que se implementará para abrir la temporada.

El Consejo de Liga de Primera División tuvo los votos necesarios para generar un cambio que se venía buscando hace tiempo: eliminar el Intermedio. En su lugar, ingresará un Torneo Inicial que será el puntapié de la temporada.

Tendrá el mismo formato. Dos series que se regirán por las posiciones de la tabla anual 2026. A su vez, los equipos ascendidos tomarán los últimos tres lugares: Plaza Colonia el 14, el segundo ascendido, que se define hoy, el 15, y el que llegue a través de playoffs, el 16. En el grupo A estarán: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 y 16, y en el B: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15.

Los ganadores de cada serie van a la final y el campeón obtiene un boleto a la final de la Supercopa 2028 y clasifica a la Copa Sudamericana en caso de no obtener un premio mayor durante la temporada 2027.

Deportivamente se mantiene todo igual. El motivo principal del cambio es el momento en el que se juega. Al igual que el Intermedio, el Inicial seguirá siendo el torneo menos relevante para la definición de la temporada. Si bien suma siete partidos para la anual, no da clasificación directa a la definición.

La Copa de la Liga que se jugó en 2026 y ganó Progreso dio muestras de que, en enero y febrero, la gente está ávida por ver fútbol. Eso, junto con el buen clima, genera un combo ideal para aumentar el número de entradas, por más que el torneo sea de menor relevancia.

Los números de boletos en la Copa de la Liga fueron muy superiores a los del Intermedio, que se jugaba con frío, los puntos en disputa tenían poca importancia y encima, en 2026, con el Mundial en el medio. Fue la gota final para desterrar un torneo que nunca terminó de enganchar.

Ahora, con el ingreso del invierno se definirá el Apertura. Y, cuando hay cosas importantes en disputa, el hincha toma la campera y la bufanda y va igual a la cancha. Esta modalidad se venía utilizando hace varios años en la B, con buenos resultados.

El Torneo Inicial comenzará el 29 de enero y se extenderá hasta mediados de marzo. La semana siguiente a su finalización iniciará el Apertura. Luego de un mes sin actividad, el segundo fin de semana de agosto va el Clausura.

La temporada comienza el 24 de enero con la disputa de la Supercopa entre Peñarol y el campeón uruguayo. En caso que el carbonero gane el título 2026, Wanderers, en caso de permanecer en primera división, disputará ese encuentro por haber sido finalista del Intermedio.

Tres campeones para el recuerdo

Hubo nueve ediciones del Torneo Intermedio. Comenzó a jugarse en 2017 y se mantuvo hasta 2026, con la excepción de 2021, donde fue suspendido por la pandemia de covid-19.

El palmarés no otorga mayor relevancia, ya que fue un certamen de poca monta, aunque nadie puede negar que las copas engalanan tres vitrinas. Nacional fue cinco veces campeón: 2017, 2018, 2020, 2022 y 2024. Liverpool ganó en 2019 y 2023; el primero con un gustito especial ya que fue el primer campeonato en primera división de su historia. Peñarol levantó el trofeo en 2025 y 2026, despidiéndose como actual bicampeón.