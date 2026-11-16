Al igual que en el masculino, el director técnico asumirá de forma interina hasta marzo, cuando sucedan las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Tras diez años en el cargo, se terminó el ciclo de Ariel Longo como entrenador de la selección uruguaya femenina. En las últimas horas, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) designó a Marcel Rauss como nuevo entrenador interino. Al igual que ocurre con Diego Forlán en el masculino, el acuerdo es hasta marzo, cuando se realicen las elecciones asociacionistas.

Rauss tendrá dos períodos de trabajo en este lapso de tiempo: el primero irá desde el 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 y el segundo será del 24 de febrero al 7 de marzo de 2027.

El nuevo entrenador trabajará junto a los asistentes Emil Leibner e Ignacio Moreno, las preparadoras físicas Laura Blanco y Florencia Silva, y Walter Gómez como entrenador de arqueras.

Rauss estaba al frente de la selección sub 20. La mayor quedó afuera del Mundial que se disputará en Brasil en 2027. De todas formas, sumará partidos amistosos para no perder rodaje.

El 27 y 30 de noviembre enfrentará a Bolivia en Santa Cruz, mientras que el 4 de diciembre chocará ante Argentina en Buenos. Al momento no fueron confirmados los detalles de los horarios de los encuentros, pero están programados tres cotejos para cerrar el año futbolístico.

Las convocadas

Foto: AUF

.