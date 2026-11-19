Peñarol hizo lo que tenía que hacer. En el Campeón del Siglo goleó 3-0 a Cerro Largo, llegó a 69 puntos y se quedó con la tabla anual sin tener que mirar lo que pasaba en el Paladino y en Florida. El equipo de Diego Aguirre llegaba a la última fecha con una racha de cinco partidos sin ganar que lo había metido en una situación límite. Con el triunfo se aseguró un lugar en las finales del Campeonato Uruguayo, en las que enfrentará al ganador de la semifinal entre Liverpool, campeón del Clausura, y Racing, campeón del Apertura. Ese partido único se jugará el viernes 27 de noviembre a las 20.30 en el Campus de Maldonado.

El aurinegro resolvió el partido en cuatro minutos del primer tiempo. A los 27, Nahuel Herrera abrió el marcador de cabeza: aprovechó el rebote del golero Lukas González después de un tiro libre de Leonel Jaime. A los 31, Jaime hizo el segundo con una jugada personal: tras una pelota perdida por el arachán en la mitad de la cancha y un pase de Matías Arezo, se sacó a tres rivales de encima y definió desde fuera del área. Arezo, que había asistido en el segundo, cerró la cuenta a los 70 minutos.

Los perseguidores no pudieron

Torque, el equipo sensación de la temporada, necesitaba ganar y esperar un traspié de Peñarol, pero no pasó del 1-1 ante el ya descendido Progreso en el Parque Paladino. Salomón Rodríguez puso en ventaja al ciudadano a los 12 minutos y Mateo Copelotti empató para el gaucho de La Teja a los 28. El equipo de Tabaré Silva confirmó, una vez más, que el Clausura no fue sencillo para nadie. Torque terminó con 65 puntos.

Deportivo Maldonado tampoco pudo hacer su parte. El equipo de Gabriel Di Noia sumó otro tropiezo, ya que perdió 1-0 con Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida con un gol de Facundo Muñoa a los 43 minutos. El sastre de Jorge Cazulo se despidió con un triunfo de una temporada para el olvido. El Depor quedó con 63 puntos.

Entre la anual y el descenso

La tabla anual tiene dueño, pero el resto de las posiciones no está cerrado. El viernes jugarán Liverpool y Nacional, que tienen 62 puntos, y Racing, que tiene 61. Los tres pueden superar a Deportivo Maldonado, que hoy es tercero, en la pelea por los puestos de clasificación a la Libertadores, y negriazules y tricolores pueden alcanzar a Torque –se define por goles, ver tabla–. El equipo de Jorge Fossati visitará a Wanderers en el Franzini, el de Daniel Carreño irá al Tróccoli ante Cerro y Racing recibirá a Central Español en el Parque Roberto. Nacional, además, todavía puede asegurarse un cupo en la Libertadores si gana la Copa AUF Uruguay.

La derrota de Cerro Largo dejó abierto el descenso para el viernes y le dio tranquilidad a Central Español, que ya se aseguró la permanencia. Ahora el arachán perderá la categoría solo si ganan Cerro y Wanderers, los otros dos comprometidos, que juegan a la misma hora del viernes, a las 16.30.

El villero es el que la tiene más difícil. Es el único de los tres que jugará como local, pero el Tróccoli no le ha sido propicio en el cierre del Clausura: allí perdió los duelos directos con Central Español y Wanderers, y Cerro Largo se lo empató en la hora. Esta vez recibirá a un Nacional que va por tres puntos importantes. Wanderers, que viene de un triunfazo en casa, se medirá con el flamante campeón, Liverpool, y tiene a favor un saldo de goles mejor que el de Cerro en la parejísima tabla del descenso.

Central Español visitará a Racing y está tranquilo porque logró el objetivo inicial para este año: quedarse en primera. Sin embargo, querrá sumar puntos para mejorar el promedio de cara a la temporada 2027. Lo de la escuelita ya se sabe: terminar lo más arriba posible en la anual y, entre tanto, prepararse para la trascendental semifinal con Liverpool.

La fecha se cerrará el lunes con dos partidos sin incidencia en las definiciones: Juventud-Defensor Sporting a las 16.30 en el Parque Artigas de Las Piedras, y Albion-Danubio a las 19.30 en el Franzini.

La fecha se cerrará el lunes, ya efectuadas las elecciones del Banco de Previsión Social, con dos partidos sin incidencia en definición alguna. A las 16.30, Juventud recibirá a Defensor Sporting en el Parque Artigas de Las Piedras; a las 19.30, el Clausura llegará oficialmente a su fin con el juego entre Albion y Danubio en el Franzini.

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