El club de ajedrez La Proa y Gigantes de la diaria invitan a niñas, niños y adolescentes al torneo que se realizará este domingo 22 de noviembre; ese mismo día se juega también un Abierto de Rápidas válido para Elo FIDE.

La Biblioteca Nacional se llenará de tableros infantiles y juveniles este domingo. El club de ajedrez La Proa organiza dos torneos el mismo día: uno pensado para niñas, niños y adolescentes, junto con Gigantes de la diaria, y un abierto de partidas rápidas para jugadores de todas las edades.

Competencia infantil y juvenil

El torneo está abierto a niñas y niños de hasta 14 años, divididos en cuatro categorías: sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. Se disputarán cinco rondas por sistema suizo, con un ritmo de 15 minutos por jugador a finish. Se estima que participarán alrededor de 100 niñas y niños.

Habrá sorteos y regalos para todos los participantes. Las inscripciones para todas las categorías están abiertas y cuestan 400 pesos. La forma de inscribirse se puede hacer llamando o escribiendo al 099 505 110 o por correo a [email protected]. El plazo de cierre para poder participar es el sábado 21 a las 18.00.

Abierto de rápidas

El mismo día y en el mismo lugar, también a partir de las 10.00, se juega un Abierto de Rápidas válido para el ranking Elo FIDE. La competencia se desarrollará a cinco rondas a un ritmo de 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada, con arbitraje de Alfonso Figueroa.

La inscripción también cuesta 400 pesos y cerrará el sábado 21 a las 18.00. Para anotarse hay que comunicarse al 098 938 239.