Torque está en todas: venció 2-1 a Boston River y se metió en semifinales de Copa Uruguay

En Florida, como presunto visitante, Torque venció por 2-1 a Boston River y de esa manera logró meterse entre los mejores cuatro de la Copa AUF Uruguay, alcanzando unas semifinales en donde deberá enfrentar a Nacional en los próximos días.

El equipo ciudadano tomó diferencia amplia en el marcador y también en el juego en el primer tiempo. Logró un 2-0 después de un gol en contra de Freddy Martínez y uno de Nahuel da Silva. En esos primeros 45 minutos, Nahuel convirtió otros dos que no subieron al marcador. Y después, en el complemento, en vez de jugar con comodidad, pasó ciertas zozobras, particularmente en los últimos diez minutos, cuando Boston River consiguió el descuento y siguió atacando en busca del empate. Fue un interesante partido que volvió a demostrar que Torque es uno de los grandes animadores de la temporada y que ha llegado a situaciones de definición en todos los torneos en los que ha participado.

El partido después del papa

Con poca gente en los escalones y bastantes floridenses en las tribunas —a pesar de que se enfrentaban dos instituciones montevideanas de escasa convocatoria, pero de sostenida eficacia en la cancha—, el partido tuvo en la superficie verde el pulso y el rigor de los encuentros donde hay cosas de verdad en juego. Aun con alineaciones alternativas, ambos planteles presentaron nombres que perfectamente pudieron haber defendido la camiseta de sus clubes en cualquier fecha del campeonato uruguayo, especialmente en un conjunto ciudadano que convivió durante toda la temporada con la exigencia de la doble y triple competencia.

Empezó muy bien Boston River y prácticamente lo sitió durante los primeros cinco minutos contra el arco que da a la tribuna Juan Carlos de Lima, la que se recuesta sobre la calle Gallinal, haciendo pensar que el sastre estaba cerca de la apertura en ese tramo inicial.

A Torque le llevó un rato largo acomodarse y cruzar la mitad de la cancha, pero cuando lo hizo, llegó con verdadero peligro y de inmediato demostró que la presencia en el área del goleador Da Silva podría resultar determinante en el desarrollo del juego.

Así fue que estuvieron de un lado para el otro, con cierto dominio del trámite por parte del equipo que hace las veces de local en Florida, pero con la latencia permanente de los ciudadanos, que esta vez vestían de negro. Y a los 30 minutos llegó la apertura de los montevideanos —al menos por el nombre institucional— de manera absolutamente insólita: por la derecha desbordó abierto Quintana y mandó un centro pasado que al segundo palo Zampieri intentó resolver de primera; el tiro le salió pifiado hacia el otro poste y, en el desesperado intento de cierre con pierna derecha, el zurdo duraznense Freddy Martínez no hizo más que empujarla contra el fondo de la red de Bruno Antúnez. El golero había tenido que saltar a la cancha minutos antes para reemplazar a Juan González, lesionado en la acción previa donde Nahuel da Silva convertía un tanto que pareció totalmente válido, pero que no subió al marcador.

Cinco minutos más tarde, la enorme potencia y el despliegue de Da Silva, el Zlatan de La Teja, se hicieron sentir sobre el campo de juego para marcar la segunda conquista. La jugada nació de un penal cometido al propio delantero; el atacante ejecutó la pena máxima, el arquero Bruno Antúnez logró despejar con una gran intervención, pero en el rebote apareció el propio artillero para empujar la pelota al fondo de la red y estirar las cifras a 2-0.

Después del 2-0 quedaría todavía espacio y tiempo en la tarde para otro grito de Nahuel da Silva que tampoco subiría al marcador, un auténtico golazo en este caso, invalidado por una supuesta posición adelantada sancionada a instancias del videoarbitraje. La decisión final resultó por demás cuestionable en tanto pareció una cuestión de apreciación, ya que el balón llegó a los pies del delantero tras un pase atrás deliberado de un futbolista de Boston River, que luego su compañero pifió habilitando la acción para que después el atacante armara un slalom de izquierda a derecha y definiera con absoluta autoridad contra el arco del Campeones Olímpicos.

Un final inesperado

Para el comienzo del segundo tiempo, Jorge Cazulo intentó apurar variantes significativas para tratar de levantar el resultado y mandó a la cancha al tararirense Leandro Suhr y a Rodrigo Cachete Saravia con el cometido de inyectarle otra energía al mediocampo y cambiar el rumbo de la llave.

Para el complemento, Marcelo Méndez simplemente ajustó su defensa. Sacó a Nicolás Pérez, que cargaba con una tarjeta amarilla y se había mostrado bastante rugoso en el primer tiempo, y mandó a la cancha al joven argentino Brian Gutiérrez, de antecedente reciente como titular en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Colectiva y estratégicamente controló bien el partido Torque con la receta de tratar de recuperar el útil y tenerlo la mayor cantidad de tiempo posible cuando no eran viables las transiciones rápidas para Ramiro Lecchini y el insoportable Da Silva, que solo por su presencia ya constituía una amenaza permanente para Boston River. Camilo siguió intentando y coronó el ataque con Francisco Bonfiglio de doble punta con Siri.

A falta de diez minutos para el pitazo final, la insistencia de Nicolás Siri —quien ya había rondado el descuento— generó una acción profunda dentro del área donde terminó siendo derribado; advertido por el videoarbitraje, el juez central sancionó la pena máxima que Rodrigo Saravia transformó en gol con remate seguro, achicando las cifras a 1-2 y abriendo diez minutos de legítima incertidumbre para un encuentro que hasta ese momento parecía definitivamente cerrado a favor de Torque.

Finalmente fueron momentos muy emocionantes porque Boston River dejó todo en busca de un empate que lo condujera a los penales y porque Torque puso empeño en cuidar cada pelota que recuperaba para que la ventaja mínima lo llevase a la semifinal, que en este caso será ante Nacional, seguramente en diez días.