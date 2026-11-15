Tras gran reacción, Liverpool es el campeón del Clausura 2026

El negriazul le ganó a Danubio en Jardines y se consagró campeón en gran reacción: perdía desde los 23, quedó con diez a los 64 y lo dio vuelta en tres minutos.

Liverpool es el campeón del Clausura tras vencer 2-1 a Danubio en una tarde épica en Jardines del Hipódromo. El equipo de Jorge Fossati arrancó en desventaja por el gol de Mateo Peralta a los 23, se quedó con uno menos por la expulsión de Lucas Acosta a los 64 y, sin embargo, cuando el título parecía escaparse, Rubén Bentancourt a los 81 y Diego Romero a los 84 dieron vuelta la historia. Con esta conquista, los negriazules se meten en la semifinal del campeonato uruguayo, donde se medirán con Racing, campeón del Apertura.

1. Jugar así

Liverpool salió a jugar como quien sabe que tiene el título al alcance de la mano, que también es como ha jugado en todo el torneo: con la línea adelantada, mordiendo arriba, instalado en la puerta del área contraria. A los 13 Bentancourt le sirvió el gol a Ramiro Degregorio, que le pegó casi desde el área chica, de esas que suelen ir adentro. Pero Mauro Goicoechea estaba ahí, parado donde tiene que estar un arquero, y la atajó.

Danubio miraba el partido desde atrás y no cruzaba la mitad de la cancha. Hasta que lo hizo una vez, a los 23, y alcanzó con su juego directo. Peralta, qué jugador. Primero recuperó en el círculo central, dejó dos camisetas negriazules en el camino y armó una doble pared, primero con Enzo Cabrera y después con Bautista Tomatis, que se la devolvió de pecho. El 10 le dio de volea y la colgó en el ángulo de Mathías Bernatene. Un golazo con todas las letras.

El gol le cambió la cara al partido. Más precisamente, lo dio vuelta. El equipo de Leonel Rocco se fue para adelante, se sacó la presión de encima y empezó a jugar con la tranquilidad del que va ganando. Liverpool, en cambio, sintió la piña y se le cortó la fluidez. Quería, pero no podía. Además, en defensa sufría el juego directo que Danubio tuvo como plan.

A los 35 una media vuelta de Lucas Acosta le hizo sentir a Goicoechea el viento del palo. Fue la única de Liverpool hasta el descanso. Y encima casi llega el nocaut, porque de un pelotazo, un mal despeje en el fondo, un control orientado de Tomatis que fue una jugada de ajedrez y el mano a mano. Bernatene le ahogó el grito y dejó a Liverpool vivo para el segundo tiempo. Nadie en Jardines sabía todavía cuánto iba a valer esa atajada.

2. Esas páginas

A los 64 se le vino la noche a Liverpool: Acosta, motorcito si los hay en los negriazules, fue con una plancha que el árbitro vio amarilla y el VAR vio roja. Abajo en el marcador, con uno menos y con media hora por delante, el negriazul empezó a parecerse a un equipo que iba a tener que esperar.

Pero el fútbol tiene la mala costumbre de no respetar los guiones. Danubio tampoco fue superior con uno más; Liverpool no encontraba el libreto. O sí, pero leía las páginas equivocadas. Por allá encontró la que habla de la rebeldía, la del empuje. A los 81, sin vueltas ni firuletes, Bernatene la mandó larga, alguien la peinó y Bentancourt, bien perfilado, le dio de lleno para el 1-1. El gol más simple del mundo, el que te enseñan en el baby fútbol.

Y tres minutos después, la locura. Didí Zabala acomodó un tiro libre que fue más pase que centro y Romero se metió entre los defensores como un cuchillo caliente en la manteca. La zurda, rastrera, pegó en Goicoechea y se metió en el arco. Qué partido chivo dio vuelta Liverpool. Lo que quedó fue aguantar con diez, mirar el reloj y, cuando sonó el pitazo, gritarlo desde la tribuna hasta quedarse sin voz: Li-ver-pool nomá.

3. La costumbre de ganar

Todo empezó una tarde de 2019 en el Franzini, en la final del Intermedio: 2-2 en los 90 y 5-4 en los penales. Desde entonces, Liverpool no pasó un año sin levantar algo. Son ocho temporadas seguidas y 11 títulos: tres Supercopas, tres Clausuras con el de este domingo, dos Aperturas, dos Intermedios y un Campeonato Uruguayo. Para un club de barrio que durante décadas miró las vueltas olímpicas desde la tribuna, ya no es una racha, es una forma de vivir el presente.