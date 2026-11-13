Uruguay compartirá grupo con Argentina y Brasil en el Sudamericano sub 20

El torneo que se jugará en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero solo definirá al campeón entre los dos mejores de cada serie.

La Conmebol definió los grupos del Sudamericano sub 20 de fútbol masculino que se desarrollará en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027. El certamen, además de consagrar al campeón continental, pondrá en juego los pasajes hacia un hito geopolítico y deportivo: el primer Mundial sub 20 binacional y organizado de forma conjunta por dos asociaciones de confederaciones distintas, ya que se disputará en Azerbaiyán (UEFA) y Uzbekistán (AFC).

El sorteo en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol (que fue sacudida también por la caída de Ueno Bank), colocó cara a cara en la misma zona (Grupo B) a los tres gigantes históricos de la región –Uruguay, Brasil y Argentina– por las contemplaciones para el sorteo de los cabezas de serie, organizador y último campeón, y porque celestes y albicelestes quedaron en el mismo copón. Esta coincidencia inicial concentra el peso dramático del torneo desde el primer pitazo, obligando a los pesos pesados a eliminarse o desgastarse prematuramente en el llano colombiano.

Lejos de la zona de confort

Uruguay tuvo un sorteo pesadísimo y cayó en un grupo que, por primera vez en la historia de los Sudamericanos juveniles desde que se disputan en dos series, junta a los tres dominadores de la categoría, dado que la celeste cayó en el Grupo B junto a Brasil –el último campeón y, por tanto, cabeza de serie– y Argentina, además de Venezuela y Bolivia. En el Grupo A quedaron Colombia –que por ser organizador es cabeza de serie–, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú.

Pero eso no es todo para acrecentar las presentes y futuras preocupaciones de Diego Forlán y su cuerpo técnico; también se cambió el formato del campeonato y solo los primeros dos de cada grupo podrán acceder a la definición por el título de campeón, aunque los cuatro primeros de cada grupo irán por los cupos de clasificación directa al Mundial y el del repechaje.

Sucede que, para esta vez, según indica el reglamento ya presentado públicamente, tras jugar todos contra todos en cada grupo (cuatro partidos), en la segunda parte no habrá una liguilla con los clasificados, sino que directamente se disputarán las semifinales (primero contra segundo del otro grupo), mientras que terceros y cuartos se cruzarán de igual manera con los de la otra llave (tercero ante cuarto). Los ganadores de la semifinal serán los primeros en asegurar el cupo mundialista y además definirán el título, mientras que los perdedores se enfrentarán a los ganadores de los cruces entre terceros y cuartos, y de esas nuevas llaves saldrán los dos restantes cupos mundialistas directos.

Nunca habían compartido serie en 31 ediciones

En las 31 ediciones anteriores del Sudamericano sub 20 (desde su creación en 1954 hasta Venezuela 2025), nunca habían coincidido Uruguay, Brasil y Argentina en una misma serie de fase de grupos (salvo en las tres primeras ediciones de 1954, 1958 y 1964, cuando el certamen se disputaba directamente como una rueda única sin grupos previos).

En las tres primeras ediciones no hubo grupos iniciales; se jugaron bajo el formato de liguilla única todos contra todos. Recién en Paraguay 1967 se estrenó la fase de grupos y allí Brasil y Uruguay fueron al Grupo B mientras Argentina jugó en el Grupo A.

Desde que se consolidó el formato de dos grupos iniciales (en los años 70, 80, 90 y todo el siglo XXI hasta Venezuela 2025), la Conmebol siempre distribuyó a los campeones históricos o cabezas de serie para que, como máximo, coincidieran dos de ellos en la primera fase, dejando el cruce de los tres recién para la rueda final (cuadrangular o hexagonal).

Uruguay, que ha ganado ocho ediciones (siete de ellas en los primeros diez sudamericanos siendo además que uno de ellos lo perdió por diferencia de goles), empezó siendo el dominador absoluto, pero después lo pasó Brasil que ha ganado 13 campeonatos. Argentina es el tercer despegado con cinco conquistas continentales, pero ahora solo dos de ellos podrán llegar a la final, aunque los tres podrán llegar al Mundial si les va bien en la segunda fase.

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