Uruguay goleó 5-0 a República Dominicana en el Burgueño Miguel de Maldonado y despidió 2026 con una semana redonda, ya que cuatro días antes le había ganado 2-1 a Argentina en La Bombonera. Fue el quinto partido de Diego Forlán al frente de la selección y la cuarta victoria consecutiva del equipo. Rodrigo Aguirre abrió el marcador a los 40, y después llegaron los goles de Federico Viñas (68), Nicolás de la Cruz (79), Federico Valverde (86) y Bruno Damiani (93). Al final del partido, los jugadores hablaron y coincidieron en el clima que se vive puertas adentro.

Voces calificadas

El autor del primer gol habló de la emoción de convertir con la camiseta celeste. “Feliz, feliz. Es siempre una alegría muy grande jugar con la selección, y la verdad es que encontrar goles para mí también es una emoción aparte”, dijo el Búfalo. Aguirre, además, puso el foco en los dos resultados de la fecha FIFA de noviembre: el triunfo en un partido “muy difícil” en Buenos Aires y la victoria en casa ante República Dominicana. Para el delantero, esa seguidilla “habla de la unión que hay en el grupo, puertas adentro. La verdad es que es algo muy lindo lo que se está viviendo”. “Marca un poco lo que es el camino”, agregó. “Como te dije antes, en el fútbol mandan los resultados, e irnos con dos victorias es algo muy lindo”.

Damiani cerró la goleada en el minuto 93, convirtiendo nada menos que en su primera experiencia con la selección mayor. El delantero, goleador en la MLS, no disimuló su alegría: “Feliz, todo redondo, la verdad”, resumió. El ex Nacional y Boston River se mostró agradecido por cómo lo recibió el plantel. “No he estado antes, pero desde el momento en que llegué todo el mundo se me acerca a preguntar cómo estoy, cómo está la liga, felicitándome”. Ese respaldo, explicó, le dio “la confianza como para, desde el primer día, entrenar bien, sentirme bien” y aprovechar los minutos que tuvo.

Nicolás de la Cruz es un jugador con clase, que extraña jugar. Sin minutos en su equipo, el amistoso de la selección fue una buena oportunidad para verlo. Además, fue autor del tercer gol a los 79. “Uno es feliz estando acá adentro”, dijo, y habló de una noche para “compartir con nuestra gente, para reencontrarnos, para sentir el calor del pueblo uruguayo. Creo que lo hicimos bien y, bueno, todo el mundo se va con una sonrisa”. Sobre el festejo de sus compañeros, que corrieron a abrazarlo en el gol, explicó: “Ellos saben lo que uno vive, lo que siente por esta camiseta, lo que siente por querer competir, por querer estar a la altura”.

El volante reconoció que en Flamengo no tiene minutos, pero valoró el respaldo del entrenador. “Diego me dio confianza. Vengo entrenando muy bien, siempre preparado para aportar desde el lugar donde me toque. Hoy fueron unos minutos y me sentí muy cómodo”. También tuvo un mensaje para los hinchas: “Gracias, gracias, gracias, porque luego de un traspié y una enorme decepción para todo el pueblo uruguayo, como para ellos, como para nosotros, que hoy estén acá presentes para nosotros es muy importante”. Y cerró: “Esperemos seguir todos juntos, alineados como siempre lo han hecho, y devolverles alegrías”.