Los ingresos de la DGI cayeron 2,9% interanual en setiembre

Según informó la Dirección General Impositiva, la recaudación se contrajo frente a igual mes del año anterior, pero acumula un incremento de 1,2% en lo que va del año.

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Los ingresos de la DGI cayeron 2,9% frente a setiembre de 2025. No obstante, cuando se considera la recaudación acumulada en lo que va del año, que en este caso recoge lo ocurrido desde enero, la variación interanual es positiva. Concretamente, los datos muestran un incremento de 1,2% frente al mismo período del año anterior.

¿Qué pasó con los principales impuestos?

Impuestos al consumo

La recaudación del IVA, que representa actualmente casi la mitad del total recaudado por la DGI, cayó 5,2% con relación a setiembre de 2025, siendo el impuesto con mayor incidencia en la dinámica del mes. Sin embargo, como ocurrió con la recaudación total, los datos para el período enero-setiembre arrojan un avance de 1,4%.

En el caso del Imesi, cuya participación en el total se ubicó levemente por encima del 9%, la situación es inversa, en tanto se registra un aumento interanual durante setiembre (0,8%), pero una caída en términos acumulados (2,1%).

Impuestos a la renta

Dentro de este universo, el impuesto con mayor aporte a las arcas estatales fue el IRPF, que representó casi el 18% del total recaudado durante el último mes para el que se cuenta con información. En particular, la mayor parte de lo recaudado por esta vía provino de la categoría 2, que es la que grava las rentas del factor trabajo. Según el informe, los ingresos por esta vía aumentaron 2% frente a setiembre del año pasado, con un incremento acumulado de casi 4% en lo que va del año.

La categoría 1, que recoge la tributación de las rentas al capital, mostró un comportamiento dispar en función de las dos referencias de comparación: aumentó apenas 0,2% en setiembre, pero retrocedió casi un 6% cuando se considera el período que se extiende desde enero (manteniendo siempre la comparación en términos interanuales).

En el caso del IRAE (cerca del 11% del total de ingresos de la DGI), los últimos datos indican una caída equivalente al 3%, aunque en el acumulado del año la variación es levemente positiva (0,3%).