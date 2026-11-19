Manifestación contra el gobierno del presidente Javier Milei y con motivo del 1 de mayo de 2025, en Buenos Aires.

Brasil se abarata fuertemente y Argentina vuelve a ingresar en una zona de turbulencia financiera, con riesgo de recesión y repunte inflacionario.

Las dudas sobre el plan de corrección fiscal (con un déficit de 9,5% del PIB y una deuda arriba del 83%) están impactando fuertemente sobre el tipo de cambio, que el miércoles cerró la jornada cotizando por encima de los 5,8 reales por dólar. Esto supone una depreciación del 14% en el último mes, una situación que vuelve a tensionar la relación de precios con Uruguay.

Luego de haber alcanzado niveles similares a finales de 2024 (de hecho, cotizó arriba de los 6 reales por dólar), también como resultado del deterioro de las cuentas públicas, el real se fue apreciando durante 2025 y buena parte de 2026. Esto mitigó parcialmente la brecha de precios en favor de Uruguay, aunque la diferencia de precios se ha mantenido relativamente alta. A modo de ejemplo, el indicador de precios fronterizos de la Universidad Católica marcaba, en noviembre de 2024, que era 83% más caro adquirir la misma canasta en Artigas que en Quaraí.

Con la caída del tipo de cambio en Brasil, y la relativa estabilidad del peso uruguayo, la brecha llegó a acortarse hasta el 55% en setiembre. Sin embargo, la fuerte escalada reciente del real vuelve a tensionar la competitividad-precio con nuestro vecino, que es además uno de nuestros principales socios comerciales en materia de bienes. En efecto, el fuerte abaratamiento que está experimentando la economía brasileña es una mala noticia, en particular de cara a la próxima temporada turística.

Argentina se desestabiliza

En paralelo, la situación argentina ha venido deteriorándose durante los últimos meses, empezando a anticipar los meses turbulentos que se vienen y las dudas sobre el escenario electoral.

Por un lado, los datos de actividad marcan que el país podría ingresar en una recesión técnica, dado que acumularía dos trimestres consecutivos de contracción; el PIB cayó en el segundo trimestre y los indicadores adelantados sugieren que la caída podría extenderse hacia el tercero.

Además, las mejoras en el frente de la inflación se han detenido y los datos de octubre suponen un aumento mensual del 2,2% (33% en términos interanuales), por encima de lo que anticipaban las expectativas.

Asimismo, los indicadores financieros dan cuenta de un escenario cada vez más complejo. Por ejemplo, el riesgo país saltó de 400 puntos en julio a 939 en noviembre, recogiendo condiciones internacionales más restrictivas, pero, en particular, las crecientes dudas sobre el devenir del plan económico del gobierno.

Si bien esta situación no se ha trasladado a la cotización del dólar, el panorama podría cambiar rápidamente. Cabe recordar que, más allá de lo discursivo, la administración libertaria mantiene controles cambiarios.