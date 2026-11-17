Según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Políticas de Género, se registraron en promedio 114 denuncias por día, una cada 13 minutos.

En el marco del próximo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio del Interior presentó este martes un informe sobre violencia doméstica y de género. Según los datos de la Dirección Nacional de Políticas de Género, entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 34.737 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados en todo el país, lo que representa un promedio de 114 denuncias diarias, una cada 13 minutos.

El relevamiento comprende tanto las situaciones de violencia doméstica como aquellos delitos que se producen en ese contexto bajo otras figuras delictivas, como amenazas y lesiones, entre otras.

En cuanto al tipo de vínculo entre las víctimas y los denunciados, 63% de las situaciones correspondió a parejas, exparejas o vínculos afectivos sexuales. Por su parte, 36% involucró a familiares consanguíneos o políticos, mientras que 1% correspondió a personas que convivían, pero no mantenían una relación de pareja, expareja ni eran familiares.

Al analizar las formas de violencia en las situaciones de pareja o expareja, la física fue la más frecuente, con 49%, seguida por la psicológica, que representó 34%. La violencia digital y la vicaria alcanzaron 7% cada una, mientras que la sexual representó 2% y la patrimonial o económica 1%.

En las situaciones familiares, en tanto, predominó la violencia psicológica, en 48% de los casos, seguida por la física, que fue 41%. La violencia patrimonial o económica representó 8% y la sexual 3%.

En lo que refiere a los femicidios e intentos de femicidio, el informe registró 16 femicidiosy 13 intentos de femicidio en los primeros diez meses de 2026. Los datos indican que cada diez días se intentó matar o se mató a una mujer por su condición de tal.

En cuanto a las características, 88% ocurrió en una residencia. Asimismo, en 56% de los casos la víctima y el agresor convivían al momento del hecho, mientras que en 31% nunca habían convivido y en 13% habían compartido una convivencia con anterioridad.

Entre las víctimas de homicidio, 38% tenía entre 39 y 48 años, mientras que 19% correspondía a cada uno de los siguientes tramos: de 18 a 28 años, de 29 a 38 años y de 59 años en adelante. Por otra parte, 5% restante tenía entre 49 y 58 años.

Respecto de los medios utilizados, 38% de los femicidios se cometió con armas de fuego y 31% con armas cortopunzantes. Los objetos pesados representaron 13% y otros medios, otro 13%. En 5% de los casos no se contó con el dato.

La presencia de niños, niñas y adolescentes

El informe también incluye datos sobre las características de las situaciones denunciadas. En 59% de los casos se registró presencia de niños, niñas y adolescentes, mientras que en 4% se constató la presencia de armas de fuego.

Asimismo, se indica que 60% de las víctimas no había realizado denuncias previas y, en cuanto a las medidas de protección, el documento señala que se dispusieron en 59% de los casos.

Por otro lado, entre enero y octubre de 2026 el Programa de Tobilleras Electrónicas registró 4.059 casos en todo el país. La cifra representa un aumento respecto de los 3.739 casos contabilizados en el mismo período de 2025.