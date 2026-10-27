Detuvieron en Brasil al militar retirado Pedro Mato

La Policía Federal brasileña detuvo al militar retirado Pedro Mato, quien se encuentra prófugo de la Justicia uruguaya al menos desde 2013, según informó Rivera Noticias. Mato, que tiene ciudadanía brasileña desde 2003, estaba radicado en Santana do Livramento, amparado en que el numeral 51 del artículo 5 de la Constitución brasileña impide la extradición de sus ciudadanos naturales.

La detención se enmarca en el proceso realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que a pedido de la Justicia italiana actuó contra el militar uruguayo y homologó la condena que esta dispuso por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor contra ciudadanos italianos.

Si bien la sentencia de condena de la Justicia italiana dispuso una pena de cadena perpetua, debe adaptarse a la ley brasileña, por lo que se reducirá a 30 años.

En Uruguay, Mato es requerido por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en la causa que investiga el asesinato del militante del Partido Demócrata Cristiano Luis Batalla Piedrabuena, ocurrido el 25 de mayo de 1972 en el Batallón de Infantería 10 de Treinta y Tres. También es investigado por los homicidios de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff y otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.