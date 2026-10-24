La Secretaría de Derechos Humanos transfirió archivos del pasado reciente a la INDDHH

La medida fue dispuesta por sentencia de la Corte IDH y la ley que le otorga a la institución la competencia para la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia transfirió archivos vinculados al pasado reciente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por disposición de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra del Estado uruguayo y normativa nacional.

Mariana Risso, coordinadora para el Pasado Reciente de la secretaría, explicó a la diaria que la sentencia Gelman contra el Estado uruguayo de 2011 hablaba de la “importancia de sistematizar, centralizar y garantizar el acceso efectivo a los archivos de la dictadura” y su objetivo era atender la fragmentación y el acceso a la información del pasado reciente. Posteriormente, la Ley 19.822 de 2019, que le encargó la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas a la INDDHH, dispuso que los “archivos y repositorios documentales que existieran en lo que era entonces la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente pasaran en su totalidad a la INDDHH”.

Los archivos transferidos a la INDDHH contienen información sobre historias clínicas del Hospital Militar; comisiones investigadoras sobre personas desaparecidas y el secuestro y asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini; informes del Equipo de Investigación Histórica, del Grupo de Investigación en Antropología Forense y del Equipo Argentino de Antropología Forense; legajos del personal militar de las tres fuerzas; boletines reservados; Tribunales de Honor; copias remitidas por Argentina, Brasil, Chile y desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Risso explicó que, además de apoyar la unificación y sistematización de la información, la unidad de Pasado Reciente busca tener un rol de facilitar el acceso a la información. “Nosotros recibimos solicitudes de acceso de personas, de organizaciones, de investigadores y especialmente de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y los juzgados”, dijo, y agregó que la secretaría seguirá brindando la información requerida.

Además, la secretaría se encuentra apoyando a “la INDDHH y al fortalecimiento del repositorio Luisa Cuesta, que desde 2023 sigue desarrollando herramientas de acceso [a la información] con el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República”. “De manera que también podamos tener buscadores, herramientas que mejoren la rapidez y la eficacia de nuestras búsquedas de esta enorme cantidad de documentos, pero que también, a su vez, haya espacios –que hoy existen en el campus Luisi Janecki, pero vamos a fortalecer– para buscar esa información”, acotó.