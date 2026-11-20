Será extraditado el jueves para declarar en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en el marco de la operación Morgan.

El militar retirado de la Prefectura Naval Daniel Maiorano fue detenido en Sevilla y el jueves que viene será trasladado a Uruguay por efectivos de Interpol, según informaron a la diaria fuentes judiciales. Sobre Maiorano pesaba un pedido de extradición impulsado por el fiscal especializado en Delitos de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en el marco de la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra Daniel Albacete y otros militantes del Partido Comunista, en el marco de la operación Morgan, a finales de 1975.

Daniel Maiorano, que era teniente de primera dentro de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval, fue denunciado por el marino Daniel Rey Piuma ante organismos internacionales por el accionar de la Armada uruguaya durante el terrorismo de Estado.

En octubre de 2023 había sido detenido para ser extraditado por esa causa, pero en primera instancia la Justicia española rechazó la extradición, que finalmente fue aceptada por la Audiencia Nacional.

El abogado de Maiorano en Uruguay, Carlos Bustamante, dijo a la diaria que el militar no estaba prófugo de la Justicia uruguaya, que viajó a España para visitar a su familia cuando fue citado para declarar como testigo, y luego fue requerido con fines de extradición. Bustamante hizo hincapié en que durante todo el proceso en España estuvo a disposición de la Justicia y “cumplió con las medidas que se le impusieron”.

Maiorano fue detenido en su domicilio. Mientras se resolvió su extradición, cumplió medidas cautelares de fijación de domicilio y presentación mensual ante la seccional más cercana. La defensa presentó un recurso por prescripción que aún está pendiente de resolución y es estudiado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno.

Por esta causa fueron procesados, en abril de 2021, los militares en situación de reforma Ernesto Ramas y José Nino Gavazzo, ya fallecidos, y Jorge Pajarito Silveira. La causa abarca una docena de muertes por tortura o sus secuelas, nueve desapariciones y decenas de detenciones clandestinas.

Fuentes judiciales señalaron a la diaria que la investigación logró nuevos testimonios contra Maiorano por su actuación en Prefectura Naval en 1977 y 1981, que se suman a las declaraciones del exmarino Rey Piuma, que ingresó a la Naval en setiembre de 1977, y del ex infante de marina Víctor Pablo Laborda Bafico.

Rey Piuma, quien falleció en agosto de 2016, fue un exmarino que desertó en 1980 para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocuridas en la Armada, llevándose consigo un archivo que resultó ser clave en varias investigaciones sobre derechos humanos en el marco del Plan Cóndor.

La operación Morgan fue una operación represiva contra la estructura del Partido Comunista, llevada a cabo por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) a partir de octubre de 1975. En principio, apuntó contra los miembros del Comité Central y los responsables de Finanzas y Propaganda y luego, a partir de enero de 1976, se extendió a los integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas.