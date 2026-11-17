Gabriela Aguirre había sido sancionada por aportar a la Caja de Profesionales y el MEC revocó la sanción porque no tenía actividad privada.

La directora de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación, Gabriela Aguirre, renunció a su cargo, según informaron a la diaria fuentes de Fiscalía.

Tomó esa decisión tras el incidente ocurrido con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que levantó el secreto tributario de los fiscales en busca de casos en los que mantuvieran la actividad privada, algo que prohíbe la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación. En el caso de Aguirre, la investigación de la Fiscalía de Corte detectó aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) y dispuso una sanción por 15 días. Aguirre negó que tuviera actividad privada y planteó que hacía aportes a la CJPPU por propia voluntad.

El Ministerio de Educación y Cultura decidió revocar la resolución de la Fiscalía por la que se sancionó a Aguirre, al considerar que el levantamiento de la declaración jurada de no ejercicio profesional no constituye prueba de que esté ejerciendo, y que la Fiscalía debió probar que Aguirre efectivamente tenía actividad privada simultáneamente a su trabajo en la Fiscalía.

Aguirre es profesora asociada (grado 4) de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) e integró el Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado de la Universidad de la República y de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado.

Fue secretaria de redacción de las publicaciones jurídicas de la Facultad de Derecho de la UCU entre 2000 y 2011. Ingresó a la función pública por concurso de oposición y méritos en 2013 y fue designada directora de Cooperación Internacional en marzo de 2016.

En su lugar, en principio, quedaría Daniel Trecca, quien ingresó a la Fiscalía en noviembre de 2025 y se desempeña en el área de Cooperación Internacional. Trecca es profesor adjunto a cargo del curso de Derecho Internacional Privado y docente en la Cátedra de Derecho Internacional Privado.