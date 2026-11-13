La Justicia dispuso una sanción económica para Defensa por no brindar información sobre los vuelos durante la dictadura

El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo de 2° turno, Alejandro Martínez, ordenó al Ministerio de Defensa pagar “conminaciones económicas” de cinco unidades reajustables por día (aproximadamente 9.700 pesos) por incumplimiento de la condena que determinó que debía entregar información sobre los vuelos militares durante la dictadura al periodista Roger Rodríguez.

A mediados de octubre, el juez hizo lugar al pedido de acceso a la información pública para conocer los registros de partidas, escalas, destinos, tripulación y responsables de los vuelos realizados entre 1973 y 1985. El periodista también pidió acceder a “toda documentación referida a vuelos, escalas y destinos hacia y desde aeropuertos de la República Argentina de las Aeronaves de Transporte Aéreo Militar Uruguayo” entre 1974 y 1978, período en el que aparecieron cuerpos en las costas uruguayas víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”.

La defensa de Rodríguez, a cargo de Iván Luziardo, y el equipo jurídico del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública promovieron la ejecución de la sentencia tras no recibir la respuesta de la cartera en el tiempo estipulado, y el juez hizo lugar, por lo que se aplicaron las conminaciones económicas. La decisión puede ser apelada por el ministerio y revocada por un tribunal.

En la sentencia interlocutoria de este viernes, el juez señala que el Ministerio de Defensa no ha aportado la información requerida, “así como tampoco ha acreditado la realización de una búsqueda exhaustiva al respecto”. El pago será impuesto por “cada día que demore” el ministerio en responder y se establece que el plazo es de 45 días.