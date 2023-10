¿Qué quiere Muqtada al-Sadr? Personalidad religiosa y política de primer nivel, el hombre no deja de sorprender con sus inesperadas iniciativas. A la cabeza de una de las milicias más poderosas del país, Saraya as-Salam (Las Brigadas de la Paz), también es el jefe de una corriente política nacionalista que en 2018 y luego en 2021 constituyó la primera fuerza en el seno del Parlamento al concluir las elecciones legislativas. Al rechazar por igual la influencia de Irán y la de Estados Unidos, el hijo del venerado Mohammad Sadek al-Sadr, asesinado por el régimen de Saddam Hussein en Nayaf en 1999, no dudó en aliarse con los comunistas iraquíes. Para sorpresa general, en agosto de 2022, cuando parecía estar en la cúspide de su poder, ordenó a sus 73 diputados renunciar a sus cargos y anunció al mismo tiempo su retirada de la vida política. Una decisión que provocó enfrentamientos en Bagdad entre sus partidarios y el ejército regular, con varias decenas de muertos y cientos de heridos. El 14 de abril, el jefe religioso volvió a la carga al anunciar la suspensión “al menos por un año” de la mayor parte de las actividades de su movimiento. ¿Verdadera retirada o maniobra política? Con cada uno de sus anuncios, Al-Sadr demuestra que la ausencia de su movimiento crea un vacío y engendra el caos. Ello lleva al gobierno, así como a sus competidores del bando chiita, a hacer concesiones, lo cual, a la larga, refuerza su influencia en la vida política iraquí. De hecho, no es azaroso que hayan sido sus partidarios quienes, el 20 de julio, incendiaron la embajada de Suecia en Bagdad, en protesta contra la destrucción de ejemplares del Corán en Estocolmo. Si bien condenaron el ataque, las autoridades de Bagdad no tardaron en ordenar la expulsión de la embajadora de Suecia en Bagdad. Una manera de impedir a Al-Sadr presentarse como el único defensor del islam.

Akram Belkaïd, jefe de redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Micaela Houston.