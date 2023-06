Considerar el acceso al agua como un derecho humano y social básico “habría implicado obligaciones demasiado restrictivas para la ‘libertad’ de los actores, en particular de los privados”, explicó en 2001 el economista y politólogo Riccardo Petrella. (1) Por eso, en su Plan eau [Plan del agua], presentado en Savines-le-La el 30 de marzo, cinco días después de la manifestación de Sainte-Soline, (2) el presidente francés Emmanuel Macron se cuidó de no mencionar el aspecto del derecho y se limitó a hablar de una “necesidad” para satisfacer, a lo cual nos habríamos acostumbrado “a no pagar su verdadero precio” (3).

Esta concepción ha sido posible gracias a la creciente mercantilización del agua y la privatización de los servicios públicos. Uno de los puntos de inflexión en ese sentido se produjo en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de Dublín, cuando por primera vez este recurso fue reconocido oficialmente a nivel internacional como un bien económico. Sobre esta base se ha constituido una “oligarquía global del agua”, (4) encabezada por el Banco Mundial, una institución que está en el origen de la creación en 1996 del Consejo Mundial del Agua, dirigido en su momento por altos ejecutivos de multinacionales como Suez y Vivendi (ahora Véolia), con sede en Marsella. La misión de este consejo es definir una visión global de este recurso dentro de un marco liberal. La dimensión operativa está asegurada por Global Water Partnership (ahora Global Partnership for Water Security and Sanitation), creada el mismo año para promover asociaciones público-privadas. Basta con sumarles algunas asociaciones complacientes financiadas por el patrocinio de grandes grupos y eventos simbólicos como el Foro Mundial del Agua y se obtendrá, al cabo de después de 30 años de cabildeos, el “Plan del Agua” del gobierno francés.

Sylvain Leder. Traducción: Daniel Gatti

(1): Riccardo Petrella, “La nouvelle conquête de l’or bleu” [La nueva conquista del oro azul], Manière de Voir, 50, marzo de 2000.

(2): NdT: En Sainte Soline, una pequeña población del departamento de Poitou-Charentes, tuvo lugar el 25 de marzo una gran manifestación de protesta contra la construcción de megacuencas de almacenamiento de agua que sólo beneficiarían a un puñado de grandes productores. La concentración, en la que participaron alrededor de 30.000 personas, provenientes también de otros países europeos, fue violentamente reprimida por la Policía, con un saldo de decenas de heridos, dos de ellos muy graves.

(3): 30-3-2023.

(4): Riccardo Petrella, L’eau, res publica ou marchandise? [Agua, ¿res publica o mercancía?], La Dispute, París, 2003.