Lula en su mejor momento

Las presiones políticas y arancelarias de Estados Unidos le permitieron al presidente de Brasil ir más allá de la coyuntura: mostrar cómo la izquierda puede recuperar fuerza a través de agendas populares. La defensa de la soberanía y un enfoque proactivo en la disputa impositiva parecen ser sus herramientas más inmediatas.

Después de meses a la defensiva, sin una agenda clara, sin gran capacidad para movilizar sentimientos y valores ni entusiasmar a su base social, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva parece haber salido finalmente de las cuerdas. Aunque la evaluación de la gestión sigue siendo negativa e incluso peor en algunos indicadores que al inicio de la administración, este es, paradójicamente, su mejor momento político. Hace unos meses, el gobierno volvió al debate público, para involucrar a aliados e incluso para despertar la simpatía de sectores que estaban lejos de ser sus seguidores habituales. Es natural que Lula haya pasado un largo período acorralado. Esta es la primera vez que el presidente de Brasil se enfrenta con una oposición liderada por un movimiento político de masas, como es el bolsonarismo, con programa, liderazgo, atractivo popular y base social consolidada. En etapas anteriores hubo resistencia de las élites políticas y económicas, pero no una fuerza estructurada como esta en la que se ha convertido la extrema derecha. Esto cambia las condiciones del juego y ayuda a explicar por qué es tan importante retomar la iniciativa y la combatividad de la izquierda en este momento.

Las razones de este nuevo aliento no son triviales. Apuntan a un camino posible para una izquierda que, prácticamente en todo el mundo, lucha por recuperar el vigor perdido y reconstruir una relación prioritaria con las clases populares. Dos movimientos recientes del gobierno de Lula son emblemáticos en este sentido. En primer lugar, la disputa distributiva en torno a los cambios en el IOF (impuesto a las transacciones financieras), la reforma del impuesto a la renta, el impuesto a los fondos y las exenciones fiscales para las grandes empresas. En segundo lugar, la reacción asertiva con relación a los aranceles aplicados por Washington.

En ambos casos, el gobierno brasileño supo aprovechar oportunidades que prácticamente cayeron en su regazo. Al explorar la disputa sobre los cambios en la tasa de las FOI en el Congreso, Lula promovió, en esencia, un debate sobre quién debe pagar las facturas del Estado. Con ello, el gobierno ha recuperado un terreno fundamental para la izquierda: el de defender un modelo de sociedad en el que los privilegiados aporten más que los trabajadores y las capas medias al gasto público. Los aranceles impuestos por Estados Unidos, por otro lado, tienen otra naturaleza, pero no menos relevante. Fue, en parte, consecuencia de las maniobras del núcleo duro del bolsonarismo para tratar de liberar al expresidente Jair Bolsonaro de la cárcel por un intento de golpe de Estado.

Lula convirtió la medida en una oportunidad no sólo para responsabilizar a los Bolsonaro por un ataque a los intereses económicos brasileños, sino también para reabrir el importante campo simbólico del patriotismo y la protección nacional. Logró reapropiarse de una narrativa que la derecha había estado monopolizando durante algún tiempo. Los aranceles, que podrían haber significado un golpe a la autonomía nacional y a la economía del país, fueron resignificados como un choque capaz de movilizar sentimientos de soberanía y pertenencia. El Estado, gobernado una vez más por una dirección de izquierda, reaparece como el protector del pueblo frente a intereses externos y una élite asociada a ellos.

Temas como estos han quedado en gran medida fuera de las prioridades de una parte importante de la izquierda que, en las últimas décadas y en diferentes partes del mundo, ha ido adquiriendo un carácter cada vez más “social soft” o posmaterialista, dos términos que designan un desplazamiento: la pérdida de la centralidad que las agendas económicas –como el trabajo y la distribución del ingreso– tenían anteriormente para los movimientos y organizaciones de izquierda, a favor de un creciente énfasis en las agendas culturales y de comportamiento.

Son agendas absolutamente legítimas y urgentes, pero cuando se tratan de forma aislada, dificultan el sostén de un proyecto popular capaz de movilizar grandes mayorías. Además, estimulan un sesgo individualista, en el que los partidarios se mueven más por la expresión de sí mismos que por la transformación de la realidad colectiva.

A medida que la parte más dinámica de la base social de izquierda se trasladó a los sectores medios, urbanos e ilustrados, las propias organizaciones de izquierda se transformaron. En especial en los países ricos –pero no solamente– la fuerza hegemónica de la izquierda ha ganado los contornos de una tecnocracia liberal que favorece las soluciones técnicas y de mercado, por un lado, y elimina el conflicto distributivo del centro de su discurso y programa, por el otro. Con respecto a las ideas de eficiencia, ajuste e innovación, lo que es capaz de mover a las mayorías a largo plazo pierde relevancia en la identidad de la izquierda: vida material, empleo, ingresos, precios de los alimentos, estabilidad y seguridad. Como alternativa a este movimiento de partidos tradicionales de izquierda hacia el centro, convergiendo con la agenda económica neoliberal, a menudo ha habido un radicalismo sectario que no ofrece respuestas para que el campo progresista se reconcilie con las clases populares. La retórica de la pureza y la intransigencia, a menudo desligada de la realidad concreta de la población, es incapaz de crear ningún tipo de vínculo entre un programa, una organización, un líder y los trabajadores. Su horizonte está idealizado, pero vacío. Habla sólo a los conversos, es incapaz de atraer a quienes viven en condiciones precarias y no se deja contagiar por consignas supuestamente radicales en las redes sociales. Este dilema, entre una tecnocracia liberal sin atractivo popular y un radicalismo estéril, ha debilitado a la izquierda en todo el mundo en los últimos años y la ha distanciado de gran parte de su base popular histórica.

A diferencia del Norte, donde el cambio en el programa y la base social de la izquierda ha avanzado a pasos agigantados desde la década de 1970, en el Sur global, en las economías más pobres, este movimiento siempre se ha topado con una sociedad cuya mayoría de la población espera del Estado un importante nivel de protección y un compromiso con la lucha contra las desigualdades. El lulismo en sí, entendido como un fenómeno político que ofreció a los primeros gobiernos de Lula su apogeo en popularidad, siempre ha estado asociado a una economía próspera y a un Estado que promueve el desarrollo al tiempo que protege a los más vulnerables y garantiza la estabilidad social. Una fórmula que tuvo mucho éxito, pero que se vio erosionada por acusaciones de corrupción y, en especial, por una crisis económica que abrió espacio para una contestación que venía de los márgenes del poder y la sociedad. De hecho, el ascenso del bolsonarismo, después de un momento de importante agitación política y social, desplazó la disputa política al campo de la seguridad. Al empujar a parte de la izquierda a este terreno, ansiosa por responder a los absurdos que provenían del creciente movimiento reaccionario, Bolsonaro y el bloque que reclutó lograron debilitar la conexión de los sectores populares con una izquierda que parecía ajena a la agenda distributiva y nacional.

Aprovechando la comparación entre Brasil y los países del centro del capitalismo, es necesario otro paralelismo. En el Norte, ya sea Estados Unidos o Europa occidental, la inmigración se ha convertido, en los últimos años, en el tema central del debate público. Basta con mirar la última campaña de Donald Trump y las medidas que ha tomado desde el inicio de su administración para expulsar a los inmigrantes del país o la evolución de la xenofobia en toda Europa. La izquierda que sobrevivió y creció en medio de este escenario fue la que supo revisar posiciones más intransigentes respecto del ingreso ilimitado de inmigrantes al territorio nacional, aceptando cierto grado de regulación de los flujos migratorios para reconectar con el sentido común contrario a la llegada masiva de nuevos habitantes. En Brasil, la misma centralidad en el debate político se puede encontrar en el tema de la violencia y la seguridad pública. Si en el Norte occidental la extrema derecha avanza explotando la supuesta condescendencia de la izquierda con la llegada expresiva de personas de otros países, en Brasil el populismo reaccionario no se cansa de llamar la atención sobre el compromiso de la izquierda con los derechos humanos y la dificultad del campo progresista para defender medidas más estrictas de castigo para delitos más o menos violentos. Por supuesto, no se trata de abogar por el cierre total de las fronteras de los países a los trabajadores que buscan mejores condiciones de vida en los países ricos. Tampoco defender una política de seguridad pública basada en la violencia de los agentes del Estado y la intensificación de la legislación penal. Sin embargo, mientras la izquierda evite enfrentar este problema, como lo hace parte de la izquierda europea y estadounidense con la inmigración, seguirá siendo vulnerable a los ataques de fuerte atractivo del campo opuesto.

Al fin y al cabo, si para sectores de las clases altas y medias con tendencias racistas y discriminatorias la violencia es un recurso ideológico que refuerza los prejuicios, para los sectores populares es un tema muy objetivo. La inseguridad está en todas partes, se lleva bienes materiales adquiridos con enorme esfuerzo, así como el bienestar y a veces la vida de los trabajadores en todo Brasil.

Las experiencias internacionales ayudan a ilustrar el punto central de la provocación que da sentido a este texto. En Dinamarca, la izquierda ha cambiado su tono sobre la inmigración, ganó elecciones y ahora gobierna con gran popularidad. En el Reino Unido, la estrategia del gobierno laborista es centrar los esfuerzos y la atención en la política económica, involucrando a los sectores público y privado para promover el crecimiento, mejores empleos y salarios, por un lado, y en la eficiencia de los servicios públicos universales, por el otro. En México, Andrés Manuel López Obrador, quien combinó un discurso moderado a nivel de costumbres con un proyecto popular de un Estado y un liderazgo fuertes, reunió un enorme apoyo en la sociedad mexicana, impulsó importantes cambios estructurales y eligió a una sucesora con una gran ventaja y que hoy gobierna el país ensalzando los valores y la cultura de los pueblos originarios. En España, un gobierno socialista que tenía todo para sucumbir aislado en medio de gobiernos de derecha en toda la región logra que el continuo crecimiento del salario mínimo y la expansión de los derechos laborales sostengan una gestión capaz de enfrentar a fuertes grupos conservadores. Estos son sólo algunos casos emblemáticos de intentos de superar el carácter “social soft” de la izquierda y que han tenido éxito. Experiencias que ayuden a recuperar la confianza de grupos que se habían ido distanciando de la identidad progresista, por un lado, y a evitar el surgimiento de programas completamente regresivos en temas tan sensibles, por otro.

En Brasil, la oportunidad es similar: consolidar una izquierda que devuelva la centralidad a los temas que importan a los sectores populares, en particular la economía y la protección. La soberanía nacional, en este contexto, es un gran activo. Hablar de soberanía significa articular el desarrollo económico, la defensa del país, la inclusión social y la transformación de la vida concreta de las personas. Es en esta intersección donde la izquierda puede fortalecerse, mostrándose capaz de proteger a la población contra las amenazas externas e internas, mientras construye un proyecto para reducir las desigualdades. Ante esta oportunidad, Lula se ha mostrado a la altura de la tarea de exhibir lo que puede ser la izquierda y cómo puede recuperar el vigor que proviene de la conexión prioritaria con las clases populares. George Orwell, después de convivir con mineros en el norte de Inglaterra y trabajadores en París a principios del siglo XX, dijo que, para ganar hegemonía en la sociedad, la izquierda tenía que reunir dos ingredientes: articular el interés de todos los explotados y garantizar que el socialismo no viole la decencia ordinaria. Una buena lección para nuestros tiempos.