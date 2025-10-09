Fuerzas de seguridad israelíes hacen guardia mientras colonos israelíes recorren el antiguo mercado en el lado palestino de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, el 6 de setiembre.

Mirar desde Israel

A dos años de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, la masacre que Israel despliega sobre la Franja de Gaza es justificada por su gobierno y cuenta con apoyo social. Mientras tanto, la colonización sobre Cisjordania sigue avanzando y continúa una sorda batalla demográfica.