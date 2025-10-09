A dos años de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, la masacre que Israel despliega sobre la Franja de Gaza es justificada por su gobierno y cuenta con apoyo social. Mientras tanto, la colonización sobre Cisjordania sigue avanzando y continúa una sorda batalla demográfica.
- Por qué la mayoría israelí apoya un genocidio, por Gideon Levy.
- Supremacía y victimización, por Peter Beinart.
- La demografía, madre de todas las batallas, por Philippe Descamps.
- Las piedras no abandonan el valle, por Léonore Aeschimann y Pierre Casagrande.