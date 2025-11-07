Ensayo | Austeridad o barbarie

Mauricio Lima. Estuario; Montevideo, 2025. 216 páginas, 650 pesos.

Ganador del Bartolomé Hidalgo en divulgación académica, este libro es mucho más que eso. Su capacidad narrativa permite navegar los “desafíos de vivir en un mundo exhausto” con algo de placer entre tanta desazón. Como lo dice en el capítulo “Como polillas volando hacia la luz”, el homo sapiens está volcado hacia la repetición de comportamientos que ya no tienen sentido biológico y que llevan de forma quizá inexorable hacia la destrucción. Pese a la acumulación de bochornos sobre todo lo que se está haciendo mal en la era de los combustibles fósiles (y su consiguiente e inédita aceleración), Lima narra la trayectoria de los ejercicios de pensamiento que han cuestionado nuestra “extraña forma de vida”. Así, en “Vivir y morir en Gaia”, comienza el capítulo con el nacimiento del nombre en un pub británico y, de esa manera, les quita dureza a los conceptos. Ya bastante duro es lo que tiene para decirnos. Combina economía, ecología y filosofía con la abundante referencia de autores en los que profundizar sin que el libro caiga en el exceso de citas que lo harían aburrido. Lleno de virtudes, entonces, la obra quizá tenga su único capítulo prescindible en “El mundo de Diana”, donde deja el terreno del futurible para derrapar hacia la ciencia ficción de poco vuelo. Mucho mejor es cuando combina sus experiencias vitales en Uruguay, Argentina y Chile con la tragedia del agotamiento del planeta y la necesidad de asumir, de una vez por todas, la simbiosis entre especies humanas y no humanas.