Cine | Miradas otras

Federico Pritsch. CSIC Udelar; Montevideo, 2025. 192 páginas, 500 pesos.

Los cambios en el audiovisual a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación acercaron nuevos actores al mundo cinematográfico. Se abarataron los costos de filmación, los públicos se hicieron cada vez más autónomos, e irrumpieron lo cotidiano y los mundos privados en los productos cinematográficos.

Federico Pritsch estudia al detalle diez films de los primeros 15 años del siglo XXI producidos en el Río de la Plata buscando “otras miradas” para analizar. En Buenos Aires las villas miserias y sus habitantes aparecen en los seis seleccionados; Montevideo participa con dos obras de su periferia, otra del más céntrico barrio Reus y otra filmada en Melo. El autor propone un modelo analítico y una taxonomía útiles e interesantes –tanto en su construcción como en sus resultados– para dar cuenta, como dice el subtítulo, del par de “Cine y subalternidad en el Río de la Plata del nuevo milenio”.

Tal vez sea por las tantas libertades creativas del género que los cuatro documentales presentes en el corpus cuestionan la tipología propuesta en las conclusiones para estudiar las otras formas de hacer cine. Por ejemplo, el lugar de enunciación, elemento clave en la propuesta metodológica, es variable a lo largo de algunas de las obras estudiadas, lo que resiente la tipología propuesta. El propio autor subraya la necesidad de resolver en próximos abordajes esta aporía tan meticulosamente demostrada en un trabajo tan original como exhaustivo.