Ensayo | Alfabeto ruso. Palabras que cruzan la estepa

Marina Berri. Criatura; Montevideo, 2025. 130 páginas, 890 pesos.

Si algunos libros pueden ser la puerta de entrada a la cultura de un país, Alfabeto ruso, de la escritora argentina Marina Berri, es uno de ellos. Es un bellísimo texto en el que la erudición y el amor por el idioma y la literatura rusos se transforman en una inmersión en la profundidad de Rusia. Berri utiliza el alfabeto cirílico como hilo conductor del viaje intelectual que propone, en el que combina viñetas históricas y literarias con elementos personales.

El libro tiene el formato de una enciclopedia, organizado en entradas del alfabeto cirílico, que se transforman en oportunidades para iluminar aspectos del pasado y del idioma rusos. Cada uno de los signos, a partir de la empatía de la autora con la cultura que narra, se multiplica para formar un caleidoscopio atrapante sobre un país del que sabemos muy poco. En ocasiones, algunos de los textos traen reminiscencias de las contratapas de Juan Forn, quien fue otro amante de la literatura rusa.

Lo antiguo, lo extremo, lo curioso y lo familiar se combinan de una forma poderosa en este libro. Es una exploración cultural desafiante y muy original, especialmente interesante para aquellos lectores devotos de los libros misceláneos, que ofrecen multitud de datos interesantes o curiosos hilvanados por la profundidad de los pensamientos y conocimientos de quien lo escribe. Marina Berri es licenciada en Letras, doctora en Lingüística e investigadora del Conicet.