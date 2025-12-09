Historia | Nuevas perspectivas

Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano (Coord.). Banda Oriental; Montevideo, 2025. 196 páginas, 890 pesos.

El título completo es La dictadura civil militar en Uruguay. Nuevas perspectivas. Ya desde el título incorpora la novedad. Nada de cívico tuvo el quiebre institucional, por lo que la participación de los civiles tiene que nombrarse de otra manera, y así es que se nombra en este trabajo. Lo novedoso también aparece en las fuentes disponibles para las investigaciones doctorales que lo componen, ya que, al momento de trabajar su tema, se contó con repositorios documentales que antes no habían sido trabajados de modo sistemático. Novedad y rigor permiten abordar asuntos que normalmente no son los más evidentes cuando se piensa en la dictadura que sufrió el país entre 1973 y 1985. Si se pregunta por el sindicalismo, por ejemplo, la primera respuesta que viene a la memoria es la huelga general implementada como respuesta al golpe de Estado, el funcionamiento clandestino o el 1º de mayo de 1983. Pero no suele pensarse en los gremios anticomunistas que se impulsaron desde los cuarteles, sobre los que escribe Álvaro Sosa. Los otros cinco textos que componen el índice van desde el entramado represivo en secundaria, por Leonor Berná, los apoyos de la dictadura en los gobiernos departamentales, por Javier Correa Morales; el paradojal freno al mercado que acompañó el debate acerca de las privatizaciones en ese período, por Matías Rodríguez Metral; la propaganda antisubversiva y su peculiar acción psicopolítica, por Virginia Martínez, hasta lo que implicó el apoyo colorado al Sí en el plebiscito de 1980, a cargo de Marcos Rey.