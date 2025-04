Creatividad e inseguridad lingüística

Celebraciones por el 150º aniversario de la Confederación de Canadá, en Toronto, en julio de 2017. Foto: Idabel Inclán / Notimex / AFP.

Dos amigas de la infancia se encuentran para cenar en el restaurant del centro cultural Aberdeen de Moncton. Las palabras y los idiomas se entremezclan. Los acadianos del sur de Nuevo Brunswick llaman a esto chiac, un habla popular que el escritor Gérald Leblanc convirtió en estandarte: “Llevaremos con nosotros, en la lengua, las palabras recogidas en el camino” (1). Ambas estudiaron en una escuela de habla francesa. Una es jurista, la otra, abogada. Trabajan en el sector de los seguros y se enfrentan en los tribunales de forma regular. “Desgraciadamente, pasamos de un idioma a otro”, lamenta Elsa C con tono de culpa. “Cuando mis hijos me hablan en inglés, los reto. Y, sin embargo, para mí es más fácil”. Por su parte, Caroline T se siente más cómoda con el francés. En su trabajo está rodeada de francófonos. Pero cuando el único anglófono del equipo participa en una reunión, la conversación se lleva a cabo en su lengua.

Nuevo Brunswick, única provincia oficialmente bilingüe desde la adopción de su propia Ley sobre las Lenguas Oficiales en 1969, alberga la mayor parte de la comunidad acadiana, establecida en la región atlántica desde hace cuatro siglos –que comprende también Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo–. Esta comunidad francófona sigue siendo la más vital fuera de Quebec, pero también la más afectada por la dominación inglesa a partir de la tragedia de la deportación (1755-1763), un terrible acontecimiento que fue fundacional para el imaginario social acadiano (2). En el último censo de 2021, 320.000 habitantes de la provincia se declaraban capaces de mantener una conversación en francés, lo que representa el 41 por ciento de la población –la misma proporción que en 1991–. No obstante, sólo el 30,4 por ciento de los habitantes hablaban con frecuencia francés en sus hogares, es decir, 232.000 personas, de las cuales 60.000 eran “francófonos unilingües”.

A pesar de las conquistas políticas y jurídicas, el temor a desaparecer sigue vigente, según Ali Chaisson, director de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, emplazada de forma simbólica en los sótanos de la catedral de Moncton: “Se han calmado los ánimos. Se le ha dado a la gente recursos suficientes como para desarrollarse un poco, pero no para prosperar. La prueba es que, 50 años más tarde, la asimilación sigue existiendo”. En 1990, el escritor Yves Beauchemin utilizó la expresión “cadáveres aún calientes” para referirse a las minorías francófonas canadienses que vivían fuera de Quebec (4). “La Ley sobre las Lenguas Oficiales nos ha brindado instituciones. Nos permitió ser cadáveres un poco más calientes que fríos”, añade Ali Chaisson. “Pero no mucho más que eso”.

Servicios y asimilación

En palabras de Annette Bourdeau, profesora emérita de la Universidad de Moncton, quien ha dedicado toda su vida a estudiar la inseguridad lingüística, “las palabras que utilizamos marcan una forma de distinción social que las personas perciben de inmediato. Me di cuenta de que los francófonos, sobre todo cuando son minoría, no hablan en clase, a pesar de que su desempeño en expresión escrita es muy bueno. Hay algo más que opera detrás de esto”. Según Bourdeau, “la ideología del bilingüismo” oculta sus usos políticos, mientras que esta diglosia sigue siendo conflictiva: “Son las personas que hablan la lengua dominada o minoritaria quienes son bilingües, y a menudo son las mismas que experimentan sentimientos de inseguridad lingüística, debido a las representaciones que circulan sobre sus prácticas en los discursos de autoridad” (5).

“Incluso cuando se habla la otra lengua, algunas cosas siguen siendo difíciles de comprender en determinadas circunstancias, como en temas de salud, trámites o en el contexto policial”, explica Shirley MacLean, comisionada de Lenguas Oficiales de Nuevo Brunswick. “Tener acceso a servicios en la propia lengua es un derecho para estas personas y una cuestión de respeto”. MacLean, quien ha sido designada por el parlamento provincial e independiente del gobierno, elabora un informe anual sobre la situación lingüística, e investiga y tramita las denuncias cuando alguien no ha recibido una “oferta activa de servicio” en una de las dos lenguas oficiales. “Cada denuncia es sólo una pequeña parte de lo que realmente ocurre en la vida de todos los días”, añade. “Es necesario seguir trabajando en soluciones concretas, como enfocarse en la inmigración, por ejemplo. Pero, en mi opinión, también hay que incentivar a los propios francófonos a utilizar su lengua”.

“En Nuevo Brunswick, la asimilación nos afecta mucho menos que en otras provincias, porque hay comunidades francófonas muy concentradas”, explica Michelle Landry, profesora de sociología en la Universidad de Moncton y titular de la cátedra sobre minorías francófonas canadienses. En 67 comunas del norte y este de la provincia, los francófonos representan al menos el 80 por ciento de la población. A medida que nos vamos acercando a la península acadiana, su presencia se va tornando más visible en el paisaje. Las antiguas élites anglófonas han abandonado la región. Miles de banderas acadianas, inspiradas directamente en la bandera francesa (tricolor, con una estrella dorada de cinco puntas en la franja azul), ondean al viento o están pintadas en casas, techos, barcos y faros...

Al oeste de esta península –corazón palpitante de la Acadia actual– se emplaza un complejo turístico, el Village historique acadien, que contribuye a preservar la memoria de un modo de vida rural, de una cultura, pero también de una lucha. Alrededor de 40 edificaciones, trasladadas o reconstruidas de modo meticuloso, cobran vida gracias a guías bien instruidos. En la imprenta del diario Moniteur acadien, por ejemplo, nos explican el rol que tuvo esta publicación en la preservación del francés en el siglo XIX. Símbolo de una convivencia conflictiva, fue incendiado tres veces. Actualmente, el único diario local, Acadie Nouvelle, ¡se publica en francés!

“Es un lugar en donde realmente se muestra cómo vivían nuestros antepasados”, cuenta Justin Sonier, de 16 años, estudiante de 11° grado en la escuela Carrefour-Beausoleil de Miramichi. En esta localidad donde los francófonos son minoría, la escuela, que se encuentra anexada al centro comunitario, desempeña un rol fundamental. “Tenemos una ventaja sobre otras personas que solo hablan una sola lengua, más oportunidades de becas, viajes y empleo”, festeja Justin. La directora adjunta, Mélanie Vautour, celebra el aumento de la matrícula: “En un contexto minoritario, lo más importante es transmitir orgullo, que los alumnos se sientan cómodos”, explica. “Conocemos bien a los estudiantes y a sus familias. La importancia de la familia es clave”.

“Otorgarle un estatuto a la lengua francesa conlleva otras medidas”, añade Michelle Landry. “Pero, si repaso la historia, las escuelas de lengua francesa son fundamentales para mantener la comunidad lingüística. No soy pesimista, pero hoy en día es necesario que los responsables políticos garanticen una mayor equidad en materia de inmigración”. Los acadianos reclaman un porcentaje más alto de francófonos entre los inmigrantes, equivalente al de la población.

El factor artístico

Por cierto, la Universidad de Moncton atrae a muchos extranjeros de habla francesa. La reafirmación de la francofonía también se hace evidente en la ciudad vecina de Dieppe, que ostenta claramente su bilingüismo. Por su parte, los artistas han sabido liberarse de las normas. “Me resulta conmovedor cuando los escucho”, confiesa Annette Bourdeau. “Hay poetas y cantantes que ahora son aplaudidos en Montreal. Hay una forma de apertura que antes no se veía. En Moncton, la escena cultural francófona es mucho más importante que la escena cultural anglófona”.

La compañía de teatro Satellite es un claro ejemplo de esta vitalidad. Su director, Marc-André Charron, asegura que la voluntad de anclar la creación en una comunidad no impide su proyección: “Lo más importante que debemos inculcar a nuestros jóvenes no es la pureza de la lengua, sino su precisión. No importa el acento. No creo que la hegemonía cultural angloamericana logre que un joven se aleje del francés. Lo que influye no es la lengua, sino la calidad de la producción artística y la creatividad”.

Philippe Descamps. Traducción: Magali del Hoyo.

(1): Gérald Leblanc, Éloge du chiac, Perce-Neige, Moncton, 2015.

(2): Michelle Landry (dir.), L’état de l’Acadie, Del Busso, Montreal, 2021.

(3): Todos los datos demolingüísticos provienen de la agencia gubernamental de estadísticas Statistique Canada.

(4): Audiencia ante la Comisión Bélanger-Campeau “sobre el futuro político y constitucional de Quebec”, que intentó en vano solucionar la crisis constitucional en 1991.

(5): Ver Annette Boudreau, Insécurité dans la francophonie, Presses de l’université d’Ottawa, 2023.