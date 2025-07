Hay una afinidad directa con la narrativa de Luis do Santos (El zambullidor, 2022) y Fabián Severo (Viralata, 2015; Sepultura, 2020), cada uno en su especificidad, pero ambos notables en el manejo del universo mágico de la infancia rural, en la continuidad del linaje quiroguiano y un borde de horror indivisible de lo natural que comparten con Silva Bernaschina. En esta triada está —sin dudas— parte de lo mejor de la literatura uruguaya reciente. También deben releerse muy buenos libros de Martín Bentancor, Damián González Bertolino y Henry Trujillo, que transitan estos barros no urbanos, y por qué no reconocer conexiones no tan lejanas con los relatos de Andrea Arismendi Miraballes en el libro Cuando eso acecha (2017).