Disidencias

Disentir en términos políticos no ha significado lo mismo en diferentes tiempos y lugares ni ha tenido siempre el mismo costo. Nuestros enviados especiales a Cuba le toman el pulso al cansancio social y lo ponen en sintonía con las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos. En Moscú, las miradas sobre la guerra de Ucrania no son homogéneas. Es la misma ciudad en la que, en la era estalinista, se dio una historia de conexiones afectivas a los dos lados de la mesa de interrogatorios.