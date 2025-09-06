Entrelíneas

La actualidad se desborda sobre quien mira el mundo con atención. Incluso en ese terreno, el del observador interesado, la sobreproducción de capas de contenidos sepulta las zonas menos iluminadas. Muchas veces el planteo del tema pierde la capacidad de mostrar lo que motiva las acciones de los jugadores del tablero internacional, aunque se tenga la voluntad de ir más allá de lo evidente. Ocurre con la actitud de China frente a Gaza, con las guerras comerciales entre Washington y Pekín, pero también con las pulseadas dentro de la inteligencia estadounidense o con la pérdida de poder real de Europa. En este dossier, un conjunto de análisis intenta desentrañar la entrelínea recordando puntos de partida e intenciones de llegada.