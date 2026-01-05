Europa autoritaria

La doctrina punitivista sobre la seguridad domina las políticas públicas a nivel global, y Francia no es la excepción. En nombre de la “amenaza rusa” o del narcotráfico, endurece su legislación y amplía los umbrales de discrecionalidad con mayor persecución contra los más vulnerables. Al otro lado del Canal de la Mancha, Reino Unido señala como terroristas a grupos que buscan evitar la venta de armas a Israel.