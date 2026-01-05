Narrativa | Ficciones gauchopunks

De Michel Nieva. Caja Negra; Buenos Aires, 2025. 176 páginas, 1.090 pesos.

Este volumen reúne las dos primeras novelas del autor, ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? (2013) y Ascenso y apogeo del Imperio Argentino (2018). Retrospectivamente, su importancia radica en que ya construyen metamundos que contienen el germen de la obra posterior de Nieva: un universo de autómatas, mutaciones de la carne, tecnología y violencia gore, mixturando con audacia fantasías retrofuturistas en las que la tradición literaria de la gauchesca rioplatense se ve trastocada por una corriente de la ciencia ficción –el ciberpunk–, provocando la mutación de mitos argentinos: se subasta el pene de Perón, o en el año 2327 un descendiente de Domingo F Sarmiento es un magnánimo emperador del Imperio Argentino, que domina la Tierra, y envía a capturar a un enemigo que se esconde en “la pampa vertical” de Júpiter.

La tecnología y la tradición se funden en las sombras, y lo que parecía imposible se convierte en un destino tan perturbador como inevitable, pero con la presencia siempre agazapada del humor y el sexo, que todo el tiempo aparecen en inesperados y bizarros espasmos. Así explica esa extraña y fascinante alquimia el propio autor: “Si alguien me preguntara por qué escribí estos dos libros, quizás respondería que por un deseo insatisfecho como lector: jamás había leído ciencia ficción que imaginara el futuro desde perspectivas y lenguas argentinas. Llevado ese deseo al extremo fue que surgió el ‘gauchopunk’: revolver dos sustancias que nunca se habían siquiera rozado, el ciberpunk y la gauchesca, a ver qué resultado obtenía”.