Novela | Toda la muerte

De Horacio Verzi. Yaugurú; Montevideo, 2025. 416 páginas, 800 pesos.

Autor de libros largos cargados de erudición, Verzi trae al presente una conversación con la historia a través de los ojos del periodismo. La recuperación es doble. No solo rescata lo ocurrido en Nicaragua durante la guerra de los años 1980, sino que Verzi también se revisa a sí mismo y da a imprenta una versión corregida de su libro de 1999. Acierta Ignacio Olmedo al puntualizar que es una novela de interioridades. La precisión es relevante, ya que el escenario bélico de ese país centroamericano, y la presencia de periodistas en la galería de personajes –sumado al carácter de corresponsal en ese país del propio autor– podría hacer pensar en la recreación de acontecimientos. La guerra es un marco. Sin embargo, lo relevante es la forma en que los protagonistas viven ese diálogo entre el yo y el afuera. Aparecen, claro, Gregorio Selser –tatarabuelo de todo cronista en Nicaragua– y Daniel Ortega, pero también Napoleón y los mamelucos. Está la geografía de los volcanes, pero también Nueva Orleans. Vida y muerte, en síntesis.