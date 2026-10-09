Periodismo | HL Strauss

De Daniel Serafini Otaiza. FCU; Montevideo, 2026. 236 páginas, 990 pesos.

Todo colabora para que este libro, acerca de las crónicas de un uruguayo en la Revolución mexicana, sea leído con agilidad y disfrute. Desde el formato material de la caja, que en cierto modo remite a los breviarios de ese otro fondo del país latinoamericano del norte, hasta el modo el que su autor va intercalando datos biográficos con los textos de Strauss. La obra perfila un personaje con algo de diplomático, otro tanto de emprendedor y mucho de aventurero. Acierta Otaiza al no desplegar artículos completos, ya que la fragmentación, aunque incluye segmentos generosos, permite evitar la hojarasca y concentrarse en el nudo de cada texto. El hecho de proceder de la edad heroica de la profesión, y el propio marco de la Revolución mexicana, hace que brille una arista casi novelesca, lo que le imprime ritmo e interés. No carece, sin embargo, de carácter documental y hasta posee un cariz lateral de relevamiento de la técnica bélica del momento. Acierto editorial de un sello que ha crecido en silencio en el último tiempo.