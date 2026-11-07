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7 de noviembre de 2026 - 1 minuto de lectura

Montevideo Rock

Exposición. Fotogalería del Prado (pasaje Clara Silva esquina Delmira Agustini, próximo al Rosedal). Accesible las 24 horas. Entrada libre.

Selección de imágenes de Julio Yula López sobre la legendaria primera edición de Montevideo Rock, realizada durante tres días de noviembre de 1986 en el predio de la Rural del Prado.

Canto del cisne

Música. Teatro Solís (Buenos Aires y Juncal). 11 de noviembre a las 19.30. Entradas: 650 pesos.

La Filarmónica de Montevideo, conducida por Martín García. Un programa centrado en la Sinfonía nº 9 de Gustav Mahler, considerada el testamento sinfónico del compositor.

Rimer Cardillo

Presentación. Auditorio del Museo Nacional de Artes Visuales (Tomás Giribaldi 2283, Parque Rodó). Martes 10 de noviembre a las 18.00. Entrada gratuita.

Presentación del libro Rimer Cardillo: relatos, crónicas y ensayos, del destacado artista visual uruguayo. La experiencia de barrio, la memoria de la dictadura y la mirada cosmopolita.

Washington y Cristina

Música. Teatro Solís (Buenos Aires y Juncal). 13 y 14 de noviembre a las 20.00. Entradas: 600 a 1.400 pesos.

Washington Carrasco y Cristina Fernández forman un dúo legendario de la música popular uruguaya, con una consistente incursión en la musicalización de textos poéticos. Ahora celebran 50 años de trayectoria con dos recitales en los que no faltarán los artistas invitados.

Chéjov

Teatro. Sala Atahualpa de El Galpón (18 de Julio 1618). Jueves y viernes de noviembre a las 20.30. Entradas: 650 pesos (2x1 para Comunidad la diaria).

La gaviota, ensayo abierto es una obra creada a partir de La gaviota, de Antón Chéjov, con dramaturgia de Santiago Cortegoso y Neto Portela (Galicia). La directora en Uruguay es Graciela Escuder.

Coltrane x 100

Música. Sala Zitarrosa (18 de Julio 1012). 2 de diciembre a las 20.00. Entradas: 1.000 pesos.

Al inicio del 19° Festival de Jazz de Montevideo, el quinteto de jazz liderado por el baterista Juan Ibarra e integrado por Germán Lamonega (contrabajo), Gabriel Manzanares (saxo alto), Gonzalo Levin (saxo tenor) y Darwin Silva (piano) recorrerá la discografía de John Coltrane en el año de su centenario.