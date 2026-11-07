Narrativa | Ahmar

Pablo Fernández. Fin de Siglo; Montevideo, 2026. 72 páginas, 540 pesos.

La brevedad de esta novela de Fernández Cordano es parte de su potencia. Narra el modo en que un niño, despierto y fuerte, vive la experiencia radical y áspera de ser un desterrado. Para valerse por sí solo en los suburbios de una ciudad europea debe aprender códigos nuevos y adaptarse con herramientas que le resultan inéditas. No conoce el idioma, pero lo aprende rápido. Se adapta mejor que los mayores y la nostalgia es menos importante que la supervivencia. Todo es muy físico y estratégico a la vez. Se va descubriendo en sus posibilidades y en sus límites. Es un camino propio que lo va haciendo en la calle mientras puertas adentro del hogar acompaña el drama colectivo de su familia exiliada. Mundos paralelos donde las explicaciones no siempre son compatibles. Porque para ese niño uruguayo que busca abrirse paso en el patio y en el barrio, Ahmar no es una víctima, sino el matón de la escuela. Fernández Cordano lo va contando todo con economía de recursos y, simultáneamente, con un gran despliegue de técnica. Logra, con asombrosa naturalidad, que ese niño que fue se solape con el padre que será más tarde, ensamblando sensaciones primarias y profundas.