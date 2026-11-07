Narrativa | Primera persona

Ni un solo día claro sin tormenta. Mario Delgado Aparaín. Seix Barral; Montevideo, 2026. 288 páginas, 790 pesos.

En este libro Mario Delgado Aparaín emprende la narración de su propia historia. Los recuerdos personales, que en sus libros anteriores alimentaron territorios, personajes y situaciones de ficción, ocupan ahora el centro del relato. Se coloca a sí mismo como protagonista y adopta la primera persona para volver sobre su infancia, su adolescencia y su primera juventud.

La elección supone un cambio significativo para quien había convertido buena parte de su experiencia en materia narrativa, pero lo había hecho a través de personajes y mundos imaginarios. Los pueblos en los que vivió, las voces del interior, las desigualdades sociales, la violencia política, el humor y las formas de resistencia ingresaron en una geografía literaria que tiene en Mosquitos uno de sus territorios principales. En este libro, en cambio, el autor acorta esa distancia y se reconoce en el niño y en el joven que recorren sus páginas.

Para Philippe Lejeune, el pacto autobiográfico se establece cuando coinciden autor, narrador y protagonista y, además, el autor manifiesta la intención de contar su vida con un compromiso de veracidad. Se trata de una propuesta de lectura. Quien escribe declara que procura reconstruir sinceramente su existencia.

Ni un solo día claro sin tormenta no propone ese acuerdo de manera explícita. Aunque Delgado Aparaín parte de su vida y narra en primera persona, somete sus recuerdos a los procedimientos de la ficción. Selecciona episodios, completa vacíos y relaciona experiencias distantes. Mantiene así abierta la incertidumbre entre lo vivido y lo inventado y sitúa la novela en el territorio de la autoficción. El yo que vivió y el yo que narra están separados por el tiempo, la memoria y la elaboración literaria. La vida proporciona los materiales; la novela les da forma.

La construcción de las figuras del padre y de la madre constituye uno de los procesos más relevantes de la obra. Ninguno aparece definido desde el comienzo: ambos cobran espesor a través de un intenso recorrido de experiencias, tensiones, afectos y silencios. Los distintos episodios agregan rasgos, corrigen impresiones anteriores o revelan zonas que el niño desconocía. La mirada adulta reconstruye ese proceso sin borrar las incertidumbres de la infancia. El padre y la madre adquieren así una complejidad que impide reducirlos a modelos familiares fijos. Sus deseos y contradicciones también están atravesados por las circunstancias históricas y sociales que les tocó vivir.

La relación más profunda se encuentra en la mirada que descubre cómo una comunidad señala la diferencia y cómo alguien defiende su identidad frente al poder. Y allí se encuentra el sentido profundo de la primera persona elegida por Delgado Aparaín. El yo del libro no permanece aislado. Cada recuerdo convoca una familia, un pueblo, una forma de trabajo, una desigualdad, una amistad o una experiencia política. La narración de una vida se convierte en la búsqueda de un nosotros. Ese nosotros no es abstracto. La experiencia individual adquiere su verdadera dimensión en el vínculo con los demás.