Como respuesta a las movilizaciones juveniles, el Poder Ejecutivo francés ha puesto en práctica una deriva “iliberal” que sugiere diferentes instancias de criminalización de la protesta e incluso cierta acción concertada con empleadores privados.

El 20 de octubre, el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, protestó contra la solicitud del fiscal -una condena de diez meses de prisión suspendida y dos años de inelegibilidad- contra la eurodiputada Rima Hassan, que fue procesada por glorificar el terrorismo debido a un tuit en apoyo a la causa palestina. Dos horas después, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, se indignó en X: "Otra prueba de que Mélenchon y LFI tienen un grave problema con el Estado de derecho. Atacar la independencia e integridad de los magistrados es extremadamente preocupante. Inaceptable".

Sin embargo, los fiscales -en particular, los fiscales- no son "independientes" del Poder Ejecutivo, ya que el ministro de Justicia tiene autoridad sobre ellos. Y aunque, teóricamente, este último no puede interferir en un caso individual, más o menos guía cada caso por medio de sus instrucciones generales.

Si, por ejemplo, la cancillería había exigido en 2017-2018 una severidad extrema a los fiscales contra personas acusadas de violación, acoso sexual o violación de confianza, Darmanin, contra quien se presentaron varias denuncias de este tipo, podría haber conocido los fregaderos de acero inoxidable de Fleury-Mérogis [la prisión más grande de Europa], en lugar del dorado de la Place Vendôme [ubicación del Ministerio de Justicia].

Además, unas horas antes de la protesta de Mélenchon, el propio ministro se había jactado de su intervencionismo judicial para castigar a los detenidos el 17 de octubre: “Mis instrucciones a las fiscalías son claras: una respuesta extremadamente firme del sistema judicial contra quienes saquean tiendas, atacan edificios públicos o atacan a la policía o bomberos”. Dos días después (el 22 de octubre), Darmanin pidió a la fiscalía que “solicitara en particular: una prohibición de manifestarse; la privación de derechos civiles, incluido el derecho al voto; la prohibición digital, es decir, el cierre de cuentas en redes sociales, y la prohibición de crear nuevas”, preparando así el terreno para la represión.

Luego, especificó en el canal de noticias LCI los contornos de un nuevo tipo de asociación público-privada para el despido de personas indisciplinadas: “He pedido a todos los fiscales públicos que informen a los empleadores, porque hay muchas personas que tienen una profesión, un trabajo, a veces un trabajo público, a veces privado, para advertir efectivamente que su empleado, su agente, ha estado en un saqueo, en un motín”. Atónito por esta deriva “iliberal”, el presidente del Colegio de Abogados de París advirtió (X, 23 de octubre): “No devolveremos la concordancia y la paz civil al país descalificando los principios del Estado de derecho, los derechos de la defensa y aquí particularmente el principio intangible de la presunción de inocencia”. Sin embargo, este es el camino que siguió la última presidencia de Emmanuel Macron.