Periodismo | Tiempo de redacciones

Salvador Neves. Ediciones de Brecha; Montevideo, 2026. 350 páginas, 890 pesos.

La tarea periodística de Zelmar Michelini se extiende en un arco de casi 40 años, desde 1939 hasta su asesinato, en 1976. Baste pensar que nació en 1924 para comprender lo extenso y precoz de esa carrera. Un oficio imbricado de forma indisoluble con su tarea política, pero al mismo tiempo con una buena dosis de autonomía vocacional y operativa. Salvador Neves, periodista y editor en Brecha (ganador hace diez años del Premio Nacional de Literatura por la obra Seregni, un artiguista del siglo XX, escrito con Gerardo Caetano), hace un trabajo de una fineza y solidez inusitadas. No cede a la tentación de la antología y elige el camino difícil de profundizar. De ese modo logra un libro que es muchas cosas al mismo tiempo. Se lo puede entender como un perfil casi biográfico de Michelini, en el que se ha elegido ingresar a su vida por una puerta que no suele ser vista como la principal. O también vérselo como una disección del Uruguay político que va del segundo batllismo al nacimiento del Frente Amplio. Pero pudiendo ser esas otras cosas, no deja de ser, esencialmente, lo que se propuso ser: un gran buceo en la tarea periodística de Zelmar. Con Michelini como guía, Neves se interna en las redacciones y profundiza en las prácticas periodísticas de esas décadas. Ve a su protagonista en el difícil equilibrio entre la voz propia y las directivas de los medios, lo ve viajando al exterior y conociendo realidades muy distintas a la propia. Va describiendo la concatenación de las funciones informativas con las campañas políticas. Así, mostrando a Zelmar muestra también a los planteles periodísticos de Acción, de Marcha, de Época. Es posible, a la vez, visualizar a los elencos partidarios que coincidieron con esos pasajes de Michelini por esos medios. Visualizarlos de un modo menos acartonado. Más vestidos de fajina que de frac. Es, desde todo punto de vista, una obra imprescindible.