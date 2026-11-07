Testimonios | Las memorias del profesor Yim

Laura Olivera Sala. FCU; Montevideo, 2026. 204 páginas, 890 pesos.

Un niño serio muy bien peinado, de corbata y terno gris, ocupa el centro de la foto, entre sus padres. Abre, a toda página, este libro de memorias. Tiene el mismo atuendo en el segundo capítulo, pero ahí ya esboza una sonrisa, y el centro lo ocupa el padre, de rostro melancólico, que es, a la vez, el eje de ese capítulo. El futuro profesor Yim irá creciendo ante nuestros ojos en esas puertas a cada segmento del libro, además de aparecer en otras imágenes de una obra ilustrada con generosidad. El trabajo a cuatro manos de Yim y de Olivera Sala ilustra en sus textos acerca de la intensa vida de este puente entre dos mundos y entre dos siglos, y al mismo tiempo ilustra sobre la cultura china. Porque eso quiso hacer Yim durante toda su vida, y este trabajo es coherente con aquella intención. Olivera Sala, ella misma puente cultural de Uruguay con China (sería más adecuado decir de América Latina con el país del Centro, ya que actualmente es corresponsal de la televisión del gigante asiático en San Pablo), otorga frescura y rigor al relato. El resultado es evocador, bien escrito y lleno de interés.