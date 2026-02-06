Ensayo | El cielo en desorden

Slavoj Žižek. Anagrama; Barcelona, 2025. 280 páginas, 990 pesos.

Famosamente, Mao Zedong aseveró en una oportunidad que había “un gran desorden bajo el cielo”. Slavoj Žižek expandió esta apreciación del líder chino y tituló este libro El cielo en desorden, con lo cual extendió el caos incluso a las eventuales instancias capaces de superarlo. Especie de diario de indagaciones y reflexiones sobre hechos y personajes coetáneos al período en que fue escrito, entre 2019 y 2021, sus breves textos resaltan por su lucidez, su realismo descarnado y contracorriente y su agudeza para desvestir los ropajes convencionales de las interpretaciones “oficiales” de ciertos acontecimientos, que no hacen más que ocultar su verdadera esencia. Así, por ejemplo, desnuda la acusación de “antisemita” contra el entonces líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, cuando en verdad su verdadero “pecado” fue ser demasiado anticapitalista, y lo conecta con una orden del Ministerio de Educación inglés a las escuelas que les prohibía utilizar recursos de organizaciones que postulen acabar con el capitalismo. O refuta a pensadores como Giorgio Agamben, opuestos a las medidas de cuarentena y aislamiento para combatir la pandemia de covid-19; argumenta por qué el antagonismo de clases es el principal y en qué se diferencia de otros, como el racial, el de género, etcétera; descree del espontaneísmo de las masas como motor de un cambio social profundo y duradero, que él defiende, y denuncia que “el gobierno directo de la multitud es una ilusión; como norma, tiene que basarse en un fuerte aparato estatal”.