La banda norte del Plata. Genealogía crítica de un territorio

Juan Pedro Urruzola. Ediciones de la Banda Oriental; Montevideo, 2025. 186 páginas, 850 pesos.

Juan Pedro Urruzola nos propone una visión ilustrada de esa simple “parte de la geografía”, tal como apareció en la historia el territorio –estancia más, estancia menos– de la República Oriental del Uruguay, desde los primeros viajeros hasta el gobierno de Lorenzo Latorre. Porque será a partir de la dictadura de Latorre que comience y quede planteada la búsqueda de la nación del norte del Plata. Apenas una preocupación para quienes no siguieron a José Artigas y sólo referenciada para la etnia charrúa; el territorio no será, todavía, ni oriental ni uruguayo. No es José Pedro Varela quien vertebra el territorio y acompaña a Latorre en su reorganización territorial; Urruzola propone como actores centrales a Domingo Ordoñana y a Melitón González, el primero hacendado y el segundo funcionario de hacienda, quienes debaten públicamente para proponer formas de dar fin a los tortuosos vericuetos de los trámites, anteriormente frente a las autoridades españolas y portuguesas, ahora frente al Estado uruguayo, respecto de la tenencia de la tierra y el ganado vacuno cuyo valor terminó por acercar el territorio a la historia.

La lectura se hace amena incluso con las citas de viajeros y autoridades coloniales con grafía original, y los seis mapas en anexo y a color nos ilustran cómo fue apareciendo en la cartografía del nuevo mundo, desde 1513 a 1873, la banda norte del Plata. Se destaca en particular el “MAPA de la Gobernación del Paraguay...” dibujado por el jesuita José Cardiel en 1752, que ilustra la carátula y es un documento político en sí mismo, como la apelación al proyecto artiguista que cierra el libro con palabras de Juan Zorrilla de San Martín citadas por Juan Pivel Devoto en 1975, aquel año que la dictadura decretó como “Año de la Orientalidad”.