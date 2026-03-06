Ayudamemoria

Fotografía

Exposiciones. En varias fotogalerías a cielo abierto. Entrada libre las 24 horas.

El Centro de Fotografía de Montevideo tiene en exhibición la muestra María F, en la que la argentina Gabriela de Echave dialoga con su linaje materno (Fotogalería Parque Batlle, frente al Monumento a la Carreta). El 7 de marzo se inaugura la exposición Nancy Urrutia. Mujeres y fotoperiodismo en la transición democrática (Fotogalería del Parque Capurro) y el 8 de marzo es la apertura de Odesa Lagazeta. Una pionera en su territorio, sobre el centenario de la primera fotoperiodista uruguaya (Fotogalería San José, Manuel D Rodríguez 610, San José de Mayo).

Comedia Nacional

Teatro. A partir del 13 de marzo. Sala Verdi (Soriano 914) y teatro Solís (Buenos Aires casi Juncal). Horarios en comedianacional.montevideo.gub.uy. Entradas: 550 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

Luego de una puesta de Las brujas de Salem que vinculó la obra de Arthur Miller con las persecuciones anticomunistas del macartismo, y cuyas funciones culminaron el 1° de marzo, la Comedia Nacional inaugura su temporada 2026 con Música de regreso a casa, de Victoria Vera, en la sala Verdi. Luego, desde el 27 de marzo y hasta el 26 de abril, en la sala principal del teatro Solís, es el turno de Antígona, de Sófocles, en versión de Miguel del Arco.

Ellas en la Delmira

Teatro. Sala Delmira Agustini del teatro Solís (Buenos Aires casi Juncal). Entradas: 650 pesos por función (2x1 para Comunidad la diaria).

El mes de la mujer tendrá este año las presentaciones de Madres (5 al 7, de Andrea Arobba y Mariana Percovich), Yo soy Fedra (12 al 15, de Marianella Morena con Noelia Campos), La celestina (del 19 al 22, con Julieta Daga), Frida (del 26 al 29, con Laura Azcurra). Fuera de ciclo, quien se desplace hasta el Auditorio Vaz Ferreira (18 de Julio y Tristán Narvaja) el 21 a las 21.00 podrá ver Juicio a una zorra (dirigida por María Dodera) y tener “su versión de los hechos” homéricos según Helena de Troya.

En francés

Feria. Alliance Française de Montevideo (Bulevar Artigas 1271). Del 17 al 20, 10.00 a 19.00, y sábado 21 de 10.00 a 13.00.

Foire aux livres permitirá adquirir libros en francés de la Mediateca de la Alianza a precios muy accesibles. El sábado 21, además, se puede combinar con la Feria gastronómica de la Francofonía, en el jardín del mismo centro cultural (de 11.00 a 16.00).

Festival

Cine. Del 30 de marzo al 12 de abril. Cinemateca Uruguaya (Bartolomé Mitre 1236) y otras salas. Entradas y programación en la web.

El mes culmina con el inicio del 44° Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, que se abre con una función en el teatro Solís. Una de las tradiciones más edificantes de la Semana de Turismo que presta su alias, en el calendario oficial y social del país laico, a la Semana Santa de los cristianos.