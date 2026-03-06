Economía | Los dueños de la libertad

Soledad Vallejos. Sudamericana; Buenos Aires, 2025. 384 páginas, 990 pesos.

Aunque minoritaria, la llamada Escuela Austríaca, cuyos máximos representantes han sido Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, ha sido una de las matrices ideológicas de las sucesivas mutaciones extremistas del liberalismo económico en neoliberalismo, libertarianismo y las diversas tribus que agrupa este, como anarcocapitalismo, minarquismo, paleolibertarismo y otras. Más allá de sus múltiples diferencias de matices, su esencia radica en la defensa de la libertad absoluta del capitalismo para su accionar, sin restricciones ni regulaciones de ningún tipo, y en la máxima amputación posible de todas las funciones del Estado, excepto su papel represivo.

Este libro, subtitulado “Think tanks, dinero y batalla cultural” y estructurado básicamente en entrevistas a miembros destacados de estas últimas corrientes y en viñetas un tanto impresionistas, traza el desarrollo que experimentó el mundillo “libertario” (que sus integrantes llaman “las ideas”) a partir de fines de la década de 1940 en Estados Unidos, con la sucesiva creación de centros de estudio, organizaciones, think tanks [usinas de pensamiento] y fundaciones financiadas por empresarios multimillonarios y su posterior expansión hacia América Latina y el resto del mundo, durante la cual fueron formando cuadros económicos y políticos que jugarían roles importantes en diversos gobiernos. En las últimas dos décadas se ha ido fusionando esta tendencia “libertaria” con la ultraderecha política, en lo que el liberal-libertario argentino José Benegas denomina “el curioso caso de liberales mutando al fascismo”.