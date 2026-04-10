Ayudamemoria

Antígona. Teatro. Teatro Solís (Buenos Aires casi Juncal). Jueves a sábados a las 20.00, domingos a las 19.00, hasta el 26 de abril. Entradas de 350 (jueves) a 550 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

Dirigida en esta ocasión por Miguel del Arco, la Comedia Nacional trae a escena el clásico de Sófocles con reminiscencias de actualidad que refieren a la guerra de Ucrania y al genocidio en Palestina. Un montaje que incorpora coro y músicos en escena y que está llamado a ser el acontecimiento teatral del año.

Nouvelles. Literatura. Alianza Francesa de Montevideo (Bulevar Artigas 1271). Jueves 9 de abril, 19.30. Entrada gratuita.

Presentación de El niño envuelto y otras novelas uruguayas (Estuario editora), de José Arenas. Con la mezcla lírica e irreverente de realidad y ficción que caracteriza a su autor, el libro está integrado por tres novelas breves: El niño envuelto, El tango en el Tercer Reich y Uruguayan blues.

Electroacústica. Música. Facultad de Artes (18 de Julio 1772) y Teatro Solís (Buenos Aires casi Juncal). Lunes 13 a las 20.00 y martes 21 a las 20.30. Entrada: gratuita.

El Núcleo Música Nueva presenta, el lunes 13 en la Facultad de Artes, al Pythia Trío, de Grecia, para el concierto Seis manos en un piano. El día 21, en el Solís, será la gala por los 60 años del colectivo, con programa a confirmar (canje de entradas a partir del martes 14).

Jazz. Ensayo. Alianza Francesa de Montevideo (Bulevar Artigas 1271). Martes 28 a las 17.30. Entrada gratuita con reserva recomendada.

No es habitual presenciar un ensayo de una banda de 17 músicos y músicas en escena. Durante tres horas se puede tener esa experiencia de la mano de la MVD Big Band en el Día Mundial del Jazz. El grupo culmina de ese modo su preparación para el concierto del día siguiente, que será en la sala Zitarrosa.

Terraplanistas. Teatro El Galpón (18 de Julio 1618). Desde el 11 de abril, sábados a las 21.00 y domingos a las 19.30. Entradas: 700 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

Un musical político sobre teorías de la conspiración, en el cual Santiago Sanguinetti, uno de los principales dramaturgos uruguayos del presente, tensa el absurdo en un viaje que va desde Sudáfrica a las islas del Atlántico Sur.