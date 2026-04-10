Historia | Una espía en los archivos soviéticos

Sheila Fitzpatrick. Siglo XXI; Buenos Aires, 2025. 328 páginas, 1.500 pesos.

Estas memorias, subtituladas “Memorias de la Guerra Fría en Rusia” y escritas por una de las principales especialistas en la historia soviética, ofrecen un testimonio excepcional de la inmersión de la joven historiadora Fitzpatrick en la Moscú de la Guerra Fría. Lejos de ser un relato de espionaje convencional, la “espía” del título es una investigadora que, movida por una curiosidad intelectual libre de dogmatismos, se “infiltra” en los archivos soviéticos y en la vida cotidiana. El libro se destaca por su original perspectiva: Fitzpatrick evita tanto los círculos disidentes como la propaganda oficial, buscando, en verdad, comprender la sociedad desde sus intersticios.

Con agudeza y encanto, narra su aprendizaje vital y profesional: las ingeniosas estrategias para acceder a documentos vigilados, los desafíos de la vida diaria y la construcción de su mirada histórica gracias a un inesperado mentor bolchevique. Más que una crónica política, esta obra es un vívido retrato humano y una fascinante reflexión sobre los métodos del historiador en un contexto de vigilancia y sospecha, que logra captar las complejidades de la Unión Soviética posestalinista.