Ayudamemoria

Ángel Rama. Varias disciplinas. Entrada gratuita.

En el centenario del pensador uruguayo, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación organiza dos mesas redondas y una exposición, el 7 de mayo desde las 18.00 en la Fundación Mario Benedetti (Joaquín de Salterain 1293). El Museo Figari exhibe la muestra Ángel Rama, la otra aventura intelectual (martes a viernes, de 13.00 a 18.00; sábados de 10.00 a 14.00).

Mundo en crisis. Conferencias. Jueves 7, 14 y 21 de mayo a las 18.00. Paraninfo de la Universidad de la República (18 de Julio casi Tristán Narvaja). Entrada gratuita.

El primer encuentro (7 de mayo) será “Coyuntura internacional: la guerra, sus múltiples frentes y la amenaza nuclear”; participan Héctor Cancela, Andrea Carriquiry, Mariela Terán, Gabriel Delacoste y Azul Cordo (moderadora). El 14 de mayo es el turno de “Soberanía latinoamericana en crisis, crimen organizado y perspectivas para las democracias amenazadas”, en el que participan Nilia Viscardi, Diego Hernández Nilson, Rodrigo Arocena y Roberto López Belloso (moderador). El jueves 21 habrá una sesión extraordinaria del Consejo Directivo Central sobre “El rol de la universidad pública en defensa del diálogo plural, la democracia y los derechos humanos”.

Fidelio. Ópera. 21, 23 y 25 de mayo a las 20.00. Teatro Solís (Buenos Aires y Juncal, Montevideo). Entradas: 900 a 2.500 pesos (2x1 para comunidad la diaria).

La única ópera de Ludwig van Beethoven es, esencialmente, una pieza monumental contra la tiranía, que logra conectar, en todo momento y lamentablemente, con la más cruel actualidad.

Kassandra. Teatro. 14, 15, 21 y 22 de mayo; 11, 12, 18 y 19 de junio, a las 20.30. Teatro Solís (Buenos Aires y Juncal, Montevideo). Entradas: 650 pesos (2x1 para comunidad la diaria).

Roxana Blanco vuelve a traer a escena esta pieza de su hermano Sergio sobre exilios, migraciones y guerras, un clásico de la dramaturgia uruguaya actual. Protagoniza: Soledad Frugone.

Cuarteto Tosar. Música. 31 de mayo a las 18.00. Sala Verdi (Soriano 914).

El grupo de cámara integrado por Daniel Lasca y Juan Cannavó (violines), Milton Gallo (viola), Karina Núñez (cello), y con la participación especial de Élida Gencarelli (piano), recuerda los 270 años de la muerte de Mozart.