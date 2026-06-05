Ayudamemoria

Reikiavik

Teatro. Sábados 6, 13 y 20 de junio a las 20.30, domingos 7, 14 y 21 de junio a las 19.00. Sala Zavala Muniz del Teatro Solís (Buenos Aires casi Juncal). Entradas: 650 pesos (2x1 comunidad la diaria).

De Juan Mayorga, evoca la histórica partida de ajedrez entre Boris Spassky y Bobby Fischer, disputada en la capital de Islandia en plena Guerra Fría. Mejor dicho, evoca la evocación de esa partida por parte de un grupo de jóvenes. Ejercicio de memoria y representación dirigido por Mariana Wainstein, con la actuación de Moré, Gustavo Bianchi y Santiago Reyes.

Cine europeo

Ciclo. Sábados de junio. Centro Cultural de España (Rincón 629). Entrada gratuita.

El sábado 6, Quelques jours pas plus, comedia dramática de Julie Navarro (Francia, 2023). El 13, El club de baile, drama psicológico de Lisa Langseth (Suecia, 2025). El 20, Dos a uno, comedia familiar de Natja Brunckhorst (Alemania, 2024). El 27, Sorda, drama de Eva Libertad (España, 2025).

Pirandello

Teatro. Sábados de junio a las 20.30, domingos a las 19.00. Sala Atahualpa de El Galpón (18 de Julio 1618). Entradas: 650 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

Los gigantes de la montaña es la última y más enigmática obra de Luigi Pirandello. Según quienes realizan su puesta en escena montevideana, “propone una reflexión profunda y vigente sobre el lugar del arte y de quienes lo sostienen en una sociedad cada vez más hostil a la imaginación y la sensibilidad”. Dirige Vladimir Bondiuk Petruk.

Memorias en disputa

Jornadas académicas. Martes 23 de junio a las 19.00, miércoles 24 y jueves 25 de 9.00 a 20.00. En Alberto Lasplaces 1620. Actividad por inscripción.

“Hoy más que nunca, memorias en disputa: archivos, derechos y tecnologías para narrar el pasado reciente”, se plantea como un espacio para construir preguntas compartidas, identificar obstáculos comunes y promover formas de trabajo colaborativo que contribuyan a preservar y activar memorias plurales, críticas y situadas. La actividad es organizada por el Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales junto con el Archivo Sociedades en Movimiento.