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Solís 170

Música. Miércoles 12 a las 20.00 y miércoles 19 a las 19.30. Teatro Solís (Buenos Aires esquina Juncal). Entradas: de 200 a 2.000 pesos.

La sala mayor del país conmemora sus 170 años con dos relevantes conciertos. El 12 de agosto la Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Zoe Zeniodi, cruza el río para presentar un programa de Mozart y Tchaikovsky. Una semana después, la Filarmónica de Montevideo, con batuta de Martín García y el italiano Andrea Cicalese como solista, acomete obras de Fabini, Glazunov y Beethoven. Más información en teatrosolis.org.uy.

Comedia Nacional

Teatro. Precios y detalles en la web.

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, con versión y dirección de Amelia Ochandiano, se presenta en el teatro Solís de jueves a sábado a las 20.00, y los domingos a las 19.00. Manos sucias, de Marianella Morena en homenaje a Jean-Paul Sartre, está todo agosto en la sala Verdi (miércoles a las 18.00, jueves a sábado a las 20.00 y domingo a las 17.00). Rasgar la tierra, de Fernando Toja, puede verse este mes en la sala Camacuá de Ciudad Vieja (11, 12, 18 y 19, a las 20.30), en el Centro Cultural Artesano de Peñarol (21, 22 y 23, a las 20.00) y en el Florencio Sánchez del Cerro (28 y 29 a las 20.30, y el 30 a las 19.00).

De cámara

Música. Lunes 20 de agosto a las 20.00. Auditorio Vaz Ferreira (18 de Julio y Tristán Narvaja). Entradas: 250 pesos.

Quintetos de Mozart (K.452) y Beethoven (Opus 16) para piano y vientos serán interpretados por Gastón Modernel (oboe), Martín Castillos (clarinete), Federico Sardi (fagot), Rocío Britos (corno) y Élida Gencarelli (piano).

IA en la Udelar

Conferencias. Del 6 de agosto al 17 de setiembre. Varias sedes. Entrada gratuita.

Las Jornadas de Inteligencia Artificial en la Udelar: “Hacia un uso responsable y humano de la IA” comienzan el jueves 6 de agosto con su guía de 11 principios y culminan el 17 de setiembre, en ambos extremos en el Paraninfo (18 de Julio 1824). Más información en udelar.edu.uy.

20 y 30

Música. Sábado 20 y sábado 29. Teatro Solís y Sala Zitarrosa.

En agosto, Maia Castro recorre sus 20 años de conciertos en el teatro Solís (sábado 22) y Samantha Navarro sus 30 de trayectoria en la sala Zitarrosa (sábado 29). Detalles y entradas en Tickantel.