Repartidores durante una protesta por mejores condiciones laborales frente a la sede de iFood en Osasco, San Pablo, Brasil, el 31 de marzo de 2025.

Biblioteca, taller y escola

Los viejos circuitos de la lucha social pueden darle pistas a la izquierda para situarse frente a novedades como la inteligencia artificial. Viejos dilemas heredados del pensamiento marxista que alimentaron el debate del Norte, desde la socialdemocracia sueca hasta la tercera vía del laborismo británico. En el Sur, mientras tanto, la vieja tensión entre trabajar para vivir o vivir para trabajar afina sus cuerdas en los barrios paulistas.